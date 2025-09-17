Tambores de Guerra en Veracruz

En donde suenan tambores de guerra —políticamente hablando— es en Veracruz, a partir del fallo del Tribunal Electoral estatal, por el que invalidó el triunfo del candidato de MC en Poza Rica, Emilio Olvera Andrade, y se lo concedió a la abanderada de Morena-PVEM, Janeth Adanely Rodríguez. Llama la atención que el TEV sesionara en día feriado, por lo que la resolución tomó a varios actores políticos un poco adormilados. Como sea, uno de los primeros en reaccionar fue el dirigente nacional del naranja, Jorge Álvarez Máynez, quien acusó a la gobernadora Rocío Nahle de intervenir en el recuento de votos. La decisión no es definitiva, pues el asunto será llevado a la instancia federal. Mientras eso ocurre, el TEV alista su fallo respecto a la elección en Boca del Río, en donde Morena acusa irregularidades en el triunfo de la panista Maryjose Gamboa Torales. Esta sentencia, nos adelantan, abrirá un segundo frente de batalla en la entidad. Pendientes.