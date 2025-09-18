Amparan a los hijos de AMLO sin su anuencia

José Ramón, Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán, el 1 de octubre de 2024, previo a la rendición de protesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este miércoles se dio a conocer que fueron tramitados tres amparos que buscan proteger a Andrés Manuel y a Gonzalo Alfonso López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, contra cualquier detención, aunque tanto ellos como el supuesto promovente de los recursos legales rechazaron haberlos solicitado.

Las medidas cautelares derivadas impiden, de momento, la detención del secretario de Organización de Morena y de su hermano, así como de Fernando Farías Laguna, contraalmirante vinculado con la red de huachicol fiscal detectada recientemente y contra quien existe una orden de aprehensión y ficha roja de Interpol.

En el documento también se protege al empresario Arnold Rojas Tame, El Señor de los Tanques, por su presunta operación en el contrabando de combustibles.

El Dato: La semana pasada, la FGR informó que el vicealmirante de la Marina Manuel Roberto Farías y otros nueve marinos fueron vinculados por su presunta implicación en huachicol fiscal.

Un juez federal con sede en Zacatecas otorgó la suspensión de plano, en el expediente 2098/2025, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito. Otro es el expendiente 1728/2025, que fue presentado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

En él también se incluye a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios, Miguel Ángel Solano Ruiz, Diana Heleyn Foullon Gómez, Roberto (sic) Blanco Cantú, Fernando Farías Laguna, Carlos Estudillo Villalobos, Sergio Varela, Bertha Elizabeth Castro, Elvira Xóchitl Palomo, Ismael Ricaño Matías, Anatalia Joselín Gutiérrez, Raúl Mendoza y Raúl Torres.

Un recurso más es el 1446/2025, presentado ante el Juzgado Primero de Distrito con sede en Tabasco. En este caso, además de los nombres anteriores, también está incluido José Ramón, el hermano mayor de los López Beltrán.

Las tres acciones fueron supuestamente solicitadas por Francisco Javier Rodríguez Smith McDonald, quien ha sido señalado en otro momento de haber sido abogado del narcotraficante Rafael Caro Quintero; sin embargo, el documento no cuenta con su firma. El propio jurista negó, en una entrevista, haber tramitado recurso alguno en favor de nadie.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, rechazó haber tramitado la medida cautelar y señaló que se trata de un “montaje” y una campaña de desprestigio.

“En ningún momento, ni mi hermano Gonzalo ni un servidor, tramitamos ninguna demanda de amparo. No conocemos a los tramitantes de dicho amparo y sospechamos que dicha acción está motivada y fomentada por nuestros adversarios para vincularnos a un tema y actores con los cuales no tenemos ninguna relación”, señaló.

Andrés López Beltrán dijo tener información respecto a que no se trata de un solo trámite, sino de varios en diversos juzgados, por lo que solicitó al Poder Judicial que realice una investigación al respecto. “Esta es una operación malintencionada, planeada y orquestada desde varios frentes”, advirtió.

Agregó que se trata de una campaña de desprestigio que busca relacionarlos con un delito. “Una práctica delictiva con la cual no sólo no tenemos nada que ver, sino que estamos de acuerdo en continuar con su combate y desmantelamiento”, dijo.

De manera paralela, el supuesto promovente, Francisco Javier Rodríguez Smith McDonald, también se desmarcó de haber solicitado las medidas cautelares, por lo que, dijo, interpondrá una denuncia por los delitos de usurpación de identidad y falsificación de documentos.

CSP insta a FGR a llegar a fondo en huachicol fiscal

› Por Yulia Bonilla

yulia.bonilla@razon.com.mx

Luego de que el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, reconoció que para la dependencia fue duro aceptar y que hubiera sido imperdonable callar los actos que permitieron operar una red de huachicol fiscal en las aduanas, la Presidenta Sheinbaum Pardo señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la obligación de investigar y llegar a fondo sobre quiénes estuvieron involucrados, incluso si se trata de miembros de las Fuerzas Armadas.

La mandataria aseguró que la fiscalía también debe determinar cuántas empresas participaron en la red de contrabando de combustible y poder establecer cuándo fue que comenzaron estas prácticas criminales, pues admitió que no se sabe en qué año iniciaron.

“Esto sucedió en marzo. ¿Qué tan atrás venía? No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que el Presidente López Obrador es un hombre íntegro, y eso lo sabe el pueblo de México”, afirmó.

8 puertos estaban en control de huachicoleros, según la FGR

Además, también respondió a los señalamientos que buscan vincular al expresidente López Obrador y a sus hijos con este caso: “Ahora, han dicho mucho de ‘que si el Presidente López Obrador’, ‘que si sus hijos’, bueno, hasta a sus hijos ahora otra vez los quieren meter”.

“Y que toda esta crítica que están haciendo y demás se cae por su propio peso, pero que la Fiscalía tiene la obligación de investigar y llegar a fondo de quiénes más estuvieron involucrados; cuántas empresas estuvieron involucradas, porque ya no están llegando buques, evidentemente, con combustible ilícito”, agregó.

Sheinbaum Pardo también respaldó al almirante Morales, al describirlo como una persona con integridad y al subrayar que las detenciones conseguidas hasta ahora derivan de investigaciones que inició la misma dependencia.

“En este caso de la Marina, yo creo que, primero el Almirante es un hombre muy íntegro, valiente e íntegro, yo lo describiría de esa manera; también el General secretario es un hombre íntegro, valiente. Los dos muy patriotas. Así son las Fuerzas Armadas en México”, finalizó.