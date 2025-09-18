¿Suplantación de identidad?

Vaya sainete el que se armó ayer con las versiones en el sentido de que los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador habían tramitado amparos para evitar ser detenidos. Los recursos —tres en total— sí fueron presentados. En dos de ellos, los de Zacatecas y la CDMX, aparecían Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, y en el tercero, el de Tabasco, también fue incluido José Ramón. El abogado que supuestamente presentó las demandas, Juan Francisco Rodríguez Smith Mac Donald, se deslindó, por lo que se podría tratar de robo de identidad en agravio del litigante, con rebote para los hijos de AMLO, quienes fueron juzgados en las redes sociales, sin justificación. El incidente también reveló una aparente falla de la jueza segunda de Distrito, Bárbara Valeria Rosas Sifuentes, quien les concedió una suspensión provisional, pese a que la solicitud, en este caso, la de Zacatecas, no tenía la firma del “abogado” que la presentó. Para el registro.

