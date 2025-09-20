Simulacro exitoso

Algo para destacar es la excelente coordinación que hubo entre instituciones de los tres niveles de Gobierno durante la realización, ayer, del Segundo Simulacro Nacional 2025. A nivel nacional, como lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la alerta fue enviada al mismo tiempo a más de 80 millones de teléfonos celulares. El Ejército desplegó a 88 mil 461 elementos en 18 entidades, con nueve mil 893 vehículos y 142 aeronaves. En la Ciudad de México, a cargo de Clara Brugada, funcionó el 99.06 por ciento de las bocinas instaladas en diversos puntos de la metrópoli, y participaron 8.1 millones de capitalinos en el ejercicio. En forma paralela, hubo diversos actos para conmemorar el sismo de 1985 y el de 2017, sin incidentes. Y al final, se tuvo la certeza de que, como dijo García Harfuch, México cuenta con la capacidad de responder ante emergencias derivadas de sismos, huracanes e incendios. Ahí el dato.

