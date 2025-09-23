Rosa Icela en San Lázaro

Nos piden poner atención en el mensaje de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien hoy comparecerá ante el pleno de la Cámara de Diputados como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Los integrantes de la Junta de Coordinación Política acordaron que Rosa Icela, una de las funcionarias de la administración federal mejor evaluadas, se presentara en sesión plenaria, dada la importancia de conocer, de su propia voz, el estado que guarda la gobernabilidad en el país. Hay quienes piensan que la presencia de la titular de Segob en San Lázaro pondrá en aprietos a la oposición, pues poco o nada se podría criticar respecto a la conducción de los asuntos a su cargo. A diferencia del sexenio pasado, hay diálogo político, se escucha a los colectivos y se privilegia la negociación en las protestas sociales. Aunque, bueno, no faltará quien lance pullas, seguramente para tratar de llevar agua a su molino. Pendientes.