Aunque la protesta avanzó de forma pacífica en su mayoría, algunos participantes realizaron destrozos y pintas

Los incidentes ocurrieron durante la movilización por el aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes
Los incidentes ocurrieron durante la movilización por el aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes Foto: Captura de pantalla
Mariana Salazar Lozada

La marcha conmemorativa por el undécimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa derivó en diversos actos de violencia y destrozos en distintos puntos de la capital.

Aunque la manifestación se desarrolló en su mayoría de manera pacífica, pequeños grupos de encapuchados realizaron actos vandálicos que dejaron afectaciones en edificios públicos, comercios y mobiliario urbano.

Tras la marcha por Ayotzinapa, así quedó una tienda que fue saqueda por algunos de los manifestantes.

