Marcha por los 11 años de la desaparición de Ayotzinapa: Sigue lo más relevante AL MOMENTO

Ciudadanos, grupos de la sociedad civil y padres de las víctimas marchan una vez más para exigir respuestas por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, a 11 años de los hechos, en los cuales, denuncian, no se han conseguido avances sustanciales en las investigaciones.

16:43 hrs: Inicia marcha por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Estudiantes normalistas comenzaron su andar del Ángel de la Independencia Rumbo hasta el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de la marcha del 11 aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Todas las personas que acudieron a la marcha se enfrentan a las condiciones climáticas, pues desde las 16:00 horas comenzó a caer lluvia. Se prevé que ésta dure toda la manifestación.

15:00 hrs. CNDH se reúne con sobrevivientes de Ayotzinapa

Horas antes del inicio de la marcha por los 11 años del caso Ayotzinapa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que se reunió con integrantes del Colectivo Nacional de Sobrevivientes del Caso Ayotzinapa.

En este encuentro, ambas partes compartieron inquietudes sobre el avance de las investigaciones por el caso, y la CNDH informó sobre el avance de la recomendación que se emitirá el próximo mes.

“En este día, a 11 años de las graves violaciones cometidas en Iguala, Guerrero, la CNDH reitera su sensible compromiso con la verdad y la justicia”, se lee en un comunicado.

14:00 hrs. Aún sin manifestantes, se movilizan elementos de seguridad

Policías y otros elementos de seguridad ya se movilizan a lo largo de la zona Centro de la capital mexicana. Otros, se mantienen al exterior de Palacio Nacional, el cual se encuentra fuertemente amurallado, previo al inicio de la manifestación.

13:30 hrs. Autobuses con manifestantes normalistas llegan a CDMX para participar en la marcha

Como lo han reportado diversos medios de comunicación, decenas de autobuses, llenos de manifestantes normalistas, han llegado a la Ciudad de México con destino a la zona centro, para participar en la movilización por los 11 años del caso Ayotzinapa.

12:00 hrs. Reportan cortes viales en la zona Centro de la CDMX, previo a marcha

A unas horas del inicio de la marcha, la autoridad vial de la Ciudad de México ya reporta los primeros cortes viales en la zona Centro de la capital.

De acuerdo con el Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), se encuentran cerradas José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, cercadas por las vallas.

09:00 hrs. Palacio Nacional, cercado con vallas previo a marcha

El Palacio Nacional, en el Centro de la Ciudad de México, se encuentra cercado por vallas metálicas, previo al inicio de las marchas que se desarrollarán en la zona centro de la Ciudad.

Palacio Nacional se encuentra amurallado, previo a marcha. ı Foto: Cuartoscuro

Con el lema ‘11 años de luchas y sombras’, marchan por desaparición de Ayotzinapa

Bajo el “11 años de luchas y sombras”, estudiantes, maestros y padres de las víctimas protestan nuevamente en las calles de México para exigir justicia por la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, es decir, hace más de una década.

El caso, uno de los más controversiales en la historia contemporánea del país, ha motivado múltiples investigaciones, pero también ha estado envuelta en polémica. Particularmente, ahora, a más de diez años de los hechos, expertos estiman que el caso se encuentra estancado, con escasos avances claros y ningún responsable a quien señalar.

Caso Ayotzinapa ha provocado múltiples movilizaciones, desde que ocurrieron los hechos, en 2014. ı Foto: Cuartoscuro

A propósito, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) ha denunciado que la llamada “verdad histórica”, es decir, la explicación “oficial” de los hechos, es una construcción que buscó encubrir el verdadero desarrollo de la situación, lo que ha evitado que se enjuicie a los verdaderos culpables.

Desde entonces, grupos organizados de Guerrero, algunos de la misma escuela donde estudiaban los desaparecidos, han mantenido protestas constantes en el estado. En otras regiones del país, es el 26 de septiembre cuando se recuerdan estos lamentables hechos, y se continúa con la exigencia de justicia y respuestas.

