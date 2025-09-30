Debate de reforma política debe ser de estado y debe involucrar a diputados: Noemí Luna

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Berenice Luna Ayala

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Berenice Luna Ayala, informó que presentó a la Comisión de Puntos Constitucionales una serie de propuestas de modificación a los títulos de los foros y la inclusión de temas “clave”, previo al debate sobre la Reforma Política impulsada desde el Ejecutivo federal.

La legisladora panista respondió al planteamiento del morenista José Narro Céspedes, quien señaló la necesidad de que el Poder Legislativo participe activamente en el proceso promovido por el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero que excluye a diputados y senadores.

Luna Ayala coincidió con Narro y recordó que, desde el 5 de agosto, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, el PAN respaldó un documento de “extrañamiento”, al considerar que las grandes reformas electorales en México —desde 1977— se han construido en mesas de diálogo incluyentes con todas las fuerzas políticas.

Noemí Luna, diputada del PAN, en la Cámara baja en foto de archivo. Foto›Especial

“Se conformó una comisión en donde no hay un solo legislador, y estamos convencidos de que la deliberación y el debate deben darse en esta Cámara de Diputados”, sostuvo.

Asimismo, explicó que este martes envió al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales un documento con propuestas de modificación a los foros y puntos que el PAN considera fundamentales para el análisis de la Reforma Política.

La diputada recalcó que no puede haber una reforma político-electoral diseñada desde un solo partido. “Debe ser una reforma de Estado que fortalezca el andamiaje democrático del sistema con el que contamos”, puntualizó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT