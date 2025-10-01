Lo que hallará Nashieli

De confirmarse la elección de Nashieli Ramírez como titular de la Secretaría General de la Contraloría de la CDMX, lo primero que encontrará al asumir el cargo, nos comentan, será dos asuntos-bomba. Se trata de la denuncia en contra del alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, por ordenar el cierre al público del estadio de la Ciudad de los Deportes, y de una en contra de su similar de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por el retiro de las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara, de la colonia Tabacalera. Ambos expedientes ya están en estudio, pues los procedimientos no se pueden detener. Por cierto, nos cuentan que durante el año en que la Contraloría ha estado acéfala, decenas de servidores públicos, la mayoría jóvenes bien capacitados, se ha dedicado a sacar la chamba, que es mucha, pese a que la salida del último titular, Juan José Serrano, provocó una desbandada de mandos altos y medios. De esto también se enterará Nashieli. Pendientes.