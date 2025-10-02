Entregan apoyos a los afectados por lluvias

Familias que resultaron afectadas este fin de semana por la inundación en el oriente del Valle de México recibirán, a partir de este miércoles, un apoyo de ocho mil pesos, debido a las pérdidas que les ocasionaron las fuertes lluvias catalogadas como “atípicas e históricas” por efectos del cambio climático, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Son momentos en el mundo, una situación que se vive cada vez de manera más intensa, que no siempre son más lluvias, a veces es sequía, a veces son lluvias. Pero la intensidad de estos fenómenos meteorológicos aumenta debido al cambio climático. Por eso hemos visto esto en muchos otros lugares”, afirmó.

El Dato: ariadna montiel informó que, para recibir el recurso, la población censada debe acudir al Estadio Neza ’86, a las 11:00 am, con: cintillo del censo, identificación y CURP.

La mandataria gregó que “lo importante es que estamos actuando responsablemente en la atención a la emergencia, en el apoyo a la ciudadanía y en obras adicionales que tenemos que hacer, para mejorar el desalojo de agua en la zona metropolitana”, dijo la mandataria en su conferencia.

El titular de Conagua, Efraín Morales, reiteró que se trató de una de las lluvias más fuertes en el Valle de México, al registrarse precipitaciones de hasta 91 milímetros (mm). Las demarcaciones más afectadas fueron Iztapalapa, Tláhuac y Nezahualcóyotl.

Al subrayar que este último municipio fue que el registró las mayores inundaciones, mencionó que en el operativo participaron mil 534 personas, y que los primeros apoyos fueron de los municipios aledaños como Chalco.

Mencionó que a las 4:20 horas del miércoles se terminó de desalojar la totalidad del agua, por lo que continuarán las labores de limpieza de casas y calles y enfatizó que ya comenzaron los análisis de la zona para planificar la solución permanente para que no vuelva a ocurrir una inundación con estas dimensiones.

El funcionario explicó que una de las mayores afectaciones se identificó en el Colector Vicente Villada, en el que se encontraron contrapendientes que hacen que el agua no pueda seguir su cauce y se regrese a las colonias; además, se identificaron obstrucciones o colapsos en la zona, y serán esos aspectos en lo que se comenzará a trabajar para mejorar el flujo en el sistema de drenaje del Valle de México.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, remarcó que se trató de una lluvia atípica e histórica en cuanto a la capital, pues el promedio de precipitaciones es de 135 mm, que se registra en septiembre de cada año, fue rebasado por mucho al llegar a 246 mm en este 2025.

Precisó que los niveles de la inundación en las zonas afectadas fueron desde los 15 cm hasta 1.50 metros, identificándose entre las causas a los hundimientos diferenciales que hay al ser este punto el de mayor hundimiento en la capital, frente a lo cual la infraestructura queda rebasada y que ahora hay que cambiar.

Brugada Molina precisó que la federación y el Gobierno capitalino invertirán cien millones de pesos para asistir a la población y afirmó: “La gente perdió lo básico, estufas, refrigeradores, camas, etc. Entonces a partir de hoy estaremos haciendo la entrega directa a las personas afectadas. Después llegará el seguro que tiene la CDMX para estos problemas”.

En el Estado de México (Edomex), la gobernadora Delfina Gómez detalló que las mayores afectaciones fueron en seis colonias de Nezahualcóyotl. Hay 36 escuelas dañadas, pero en 12 se enfrenta una situación mayor, donde se realizarán las acciones primordiales para rehabilitarlas.

En cuanto a los apoyos a la población, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, detalló que el censo se aplicó a casas y negocios para identificar los daños y pérdidas en viviendas, servicios y enseres.

El apoyo económico inicia este miércoles 1 de octubre, que consiste en la entrega de ocho mil pesos para labores de limpieza a las familias que ya fueron censadas y a quienes se les entregó un cintillo que deben presentar para recibir los recursos.

Aclaró que aún no concluye el censo, pero se inició la entrega del recurso disposición de la Presidenta; así que continuarán con el registro de los afectados.

Personal de Protección Civil supervisa los daños en hogares de Tláhuac, ayer. ı Foto: Especial

“Ante afectaciones, postura firme”

Por Yulia Bonilla

Al cumplir un año de asumir la Presidencia de la República, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que cuando algo afecta a México se debe asumir una postura firme.

En redes sociales, la Presidenta compartió un video en el que muestra momentos de su recorrido por el país, los proyectos impulsados y eventos encabezados ante la población y las fuerzas armadas.

En la grabación destacó que su llegada al máximo cargo del país es un hecho que marca la primera vez que una mujer asume la Presidencia en 200 años de historia de la República.

“Soy una ciudadana, nada más, en este grandioso país, con una responsabilidad que me dio el pueblo. México es un país grandioso. Cuando hay alguna cosa contra México, pues hay que ser firmes”, dijo.