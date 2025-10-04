Apoyo federal

Vaya amanecer el que vivió ayer Zacatecas, entidad gobernada por el morenista David Monreal, nos cuentan. Y es que resulta que en diversas carreteras, grupos del crimen organizado protagonizaron quemas de vehículos (al menos 37) y bloqueos. Lo anterior ocurrió en municipios como Calera, Villanueva, Fresnillo, Río Grande, Cuauhtémoc y Sombrerete, según se informó. Imágenes de tractocamiones envueltos en llamas en medio de las carreteras pudieron conocerse por la difusión que los propios testigos y afectados hicieron en las benditas redes. Ayer, el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes, consideró que los cierres de carreteras son una respuesta a los resultados en operativos recientes. En la entidad la percepción de inseguridad, gracias al apoyo que se ha recibido de la Federación, había estado bajando, aunque aún se encuentra en niveles altos (80.7%). Así que ayer, las autoridades estatales volvieron a estirar la mano y pidieron a la Federación apoyo ahora para reforzar seguridad en carreteras “para que podamos circular con tranquilidad”. ¿Qué tal?

