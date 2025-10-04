Buenos golpes, nos hacen ver, los que dieron ayer fuerzas del orden en tres entidades distintas. La fiscalía capitalina, a cargo de Bertha Alcalde, llevó a cabo la captura de Liliana “N” a quien se identifica como hija de Felipe de Jesús Pérez, alias El Ojos, que en vida encabezó el denominado Cártel de Tláhuac. La detenida en Cuautla, Morelos, es acusada de asociación delictuosa y se ha hecho notar que se trata de la última de la estructura de ese grupo delictivo. Ayer mismo cayó un brazo operativo de La Barredora, Guadalupe Luna Hernández, en el municipio de Villahermosa. Conocido como El Coyote, es señalado como generador de violencia. Mientras, en Colima, en el municipio de Villa de Álvarez, fuerzas federales lograron la detención de Rayberth “N” alias El Rayo, identificado como jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación. Cayeron así tres integrantes de tres grupos criminales distintos.

