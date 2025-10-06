Mexicanos capturados por Israel serán deportados esta semana, confirma Sheinbaum

Los seis mexicanos capturados por Israel, mientras viajaban en la Flotilla Global Sumud con ayuda humanitaria para Gaza, serán deportados esta semana a México, aunque aún no se ha precisado qué día ocurrirá.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que los connacionales se encuentran en buen estado y condiciones, por lo que aclaró que los medicamentos que gestionó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fueron para atender padecimientos que presentan.

Claudia Sheinbaum Pardo también negó que su gobierno mantenga la compra de armamento a Israel y explicó que por ahora únicamente se cumple con una compra gestionada en 2024 y aseguró que tampoco existe relación para entrenamiento militar de las fuerzas mexicanas.

“Eso ya no existe, ni tampoco la compra. Fue una compra de armamento a Israel solicitado por los estados desde 2024. Se está cumpliendo hasta ahí, pero no hay entrenamiento ni ninguna relación”, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en Palacio Nacional.

De igual forma, Claudia Sheinbaum Pardo expresó su desaprobación con el actuar de las fuerzas israelíes que capturaron a quienes viajaban en la flotilla.

Claudia Sheinbaum Pardo también reiteró su condena al genocido cometido por Israel contra Gaza y se pronunció por permitir que la ayuda humanitaria pueda llegar hasta dicho territorio.

Claudia Sheinbaum Pardo recordó que desde el sexenio pasado, México fue uno de los pocos países que presentó una denuncia ante La Haya en contra de lo que ocurría en esta región.

“Nosotros estamos porque haya ayuda humanitaria a Palestina, particularmente a la Franja de Gaza. No nos pareció la manera en que se interceptó este grupo de gente, que lo que llevaba era ayuda humanitaria y hemos, desde el primer momento, incluso cuando estaba el presidente López Obrador, acompañamos con distintos países una denuncia en La Haya y como lo mencioné por primera vez, un gobierno de México tiene un embajador en este caso embajadora de Palestina”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el llamado y postura desde su gobierno es que se consiga la convivencia de ambos estados, que se construya la paz y que “acaba esta terrible situación de agresión a civiles en Palestina, lo catalogamos, sí como genocidio”, dijo entre pausas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR