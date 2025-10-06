Ya se tardaron

Con la novedad de que sigue sin llegar a la Cámara de Diputados —al menos hasta la tarde de ayer— la minuta de aprobación de las reformas a la ley de amparo. Sí, la que arruinó la mayoría en el Senado al avalar que se incorporara un remiendo del morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que más que ayudar terminó estableciendo retroactividad, es decir, ignorando lo que dice la Constitución. Ayer, nos comentan, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dio cuenta de que la minuta sigue sin ser recibida. “Debió de haber llegado el jueves, pues yo respeto los tiempos del Senado, espero que entre lunes y martes, porque nosotros tenemos que darle lectura en la sesión plenaria, que es el martes y miércoles turnarla a comisiones”, señaló. Es sabido que en San Lázaro la van a corregir sólo que ha empezado a generar suspicacias la tardanza. Nos dicen que preocupa que puedan descomponerla más. ¡Cómo son!