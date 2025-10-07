Sinaloa

Agresión en Culiacán deja un policía estatal muerto; abaten a 5 presuntos agresores en enfrentamiento

Fue asesinado un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en una agresión armada y otro agente resultó herido durante un enfrentamiento, informó Omar García Harfuch

Elementos de la Policía Estatal de Sinaloa, en una imagen ilustrativa. Foto: larazondemexico
César Huerta

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa fue asesinado durante una agresión registrada en Culiacán, lo que derivó en un enfrentamiento entre civiles armados y autoridades federales y estatales, en el que fueron abatidos cinco presuntos agresores.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que otro elemento resultó herido en el enfrentamiento, aunque se encuentra fuera de peligro.

La agresión a policías estatales se registró en el estacionamiento de un centro comercial en el fraccionamiento Stanza Cantabria, al norte de Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, lograron ubicar a los presuntos responsables en un domicilio del fraccionamiento Urbivilla del Cedro, a poco más de un kilómetro del punto en el que se registró el ataque.

Al arribar al lugar, las autoridades fueron agredidas nuevamente y, al repeler el ataque, abatieron a cinco civiles. Tras el enfrentamiento, aseguraron un vehículo y armamento de uso exclusivo del Ejército.

El elemento asesinado fue identificado como Fernando de Jesús Lagunes García, adscrito al Grupo Motorizado de la Policía Estatal Preventiva.

En una esquela, la corporación estatal lamentó el deceso y dio el pésame a familiares y amigos.

Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz 🕊️

Publicado por Seguridad Pública Sinaloa en Martes, 7 de octubre de 2025

