Agresión en Culiacán deja un policía estatal muerto; abaten a 5 presuntos agresores en enfrentamiento

Elementos de la Policía Estatal de Sinaloa, en una imagen ilustrativa.

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa fue asesinado durante una agresión registrada en Culiacán, lo que derivó en un enfrentamiento entre civiles armados y autoridades federales y estatales, en el que fueron abatidos cinco presuntos agresores.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que otro elemento resultó herido en el enfrentamiento, aunque se encuentra fuera de peligro.

Tras la agresión a policías estatales en Culiacán donde lamentablemente perdió la vida, un compañero, la @SSPSinaloaem en coordinación con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX , desplegaron un operativo donde se localizaron a los presuntos… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 8, 2025

La agresión a policías estatales se registró en el estacionamiento de un centro comercial en el fraccionamiento Stanza Cantabria, al norte de Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, lograron ubicar a los presuntos responsables en un domicilio del fraccionamiento Urbivilla del Cedro, a poco más de un kilómetro del punto en el que se registró el ataque.

Al arribar al lugar, las autoridades fueron agredidas nuevamente y, al repeler el ataque, abatieron a cinco civiles. Tras el enfrentamiento, aseguraron un vehículo y armamento de uso exclusivo del Ejército.

La #SSPSinaloa informa que, este 7 de octubre de 2025, en relación con la agresión a policías estatales en el estacionamiento de un centro comercial en el fraccionamiento Stanza Cantabria, y basándose en labores de inteligencia, se ubicó en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 8, 2025

El elemento asesinado fue identificado como Fernando de Jesús Lagunes García, adscrito al Grupo Motorizado de la Policía Estatal Preventiva.

En una esquela, la corporación estatal lamentó el deceso y dio el pésame a familiares y amigos.

Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz 🕊️ Publicado por Seguridad Pública Sinaloa en Martes, 7 de octubre de 2025

