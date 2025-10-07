Rechazan ser usados como “carne de cañón”

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Ciudad de México encabezaron una protesta en el Zócalo capitalino para exigir no ser utilizados como “carne de cañón” durante movilizaciones, así como que se les brinden mejores condiciones laborales.

La inconformidad de los uniformados, así como de jubilados y familiares que también participaron, emana de las agresiones que recibieron los elementos que fueron desplegados en la marcha del pasado 2 de octubre, en el 57 aniversario de la masacre en Tlatelolco de 1968, en donde algunos manifestantes lanzaron proyectiles y bombas molotov, que dejaron 94 uniformados lesionados.

94 uniformados resultaron lesionados durante la protesta

Quienes marcharon se apostaron frente a las puertas de Palacio Nacional y del antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde exigieron cambios de mandos que les ordenaron desplegarse el jueves pasado.

Entre las demandas está que se evalúe la eficacia de los protocolos de actuación que deben implementar en calle, así como la garantía de resguardo a su integridad. Como forma de exigir atención a sus solicitudes, también realizaron bloqueos sobre Eje Central y avenida Juárez.