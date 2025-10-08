Conceden suspensión definitiva a Hernán Bermúdez Requena contra orden de aprehensión

Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, o “Comandante H”, obtuvo una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión en su contra por los probables delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

Según el expediente 878/2025, el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, concedió la suspensión.

En tanto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Estado de México declaró infundado el recurso de queja 342/2025 que interpuso la Fiscalía General de la República (FGR) para impugnar la suspensión provisional.

En sesión extraordinaria, el magistrado Ricardo Garduño Pasten consideró infundados los agravios al Ministerio Público al argumentar que la suspensión se concedió en los términos correctos.

“El juzgado de distrito no dijo que se concedía la suspensión para que la persona no fuera detenida, (...) lo único que dijo fue que se concedía la suspensión para que quedara a su disposición en cuanto a su libertad personal. (...) El juez de distrito está diciendo que en dado caso que se ejecute la orden de aprehensión, quede a su disposición en el lugar de reclusión y de las autoridades jurisdiccionales para la continuación del procedimiento. No implica que se esté diciendo que a través de esta suspensión vaya a ordenarse la libertad de la persona, o no se pueda ejecutar la orden de aprehensión, o alguna cuestión mayor. Únicamente lo que dijo el juez fue que sí se ejecuta la orden, quede a su disposición“, indicó.

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder y fundador del grupo criminal “La Barredora”, se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad conocido como “El Altiplano”, en el Estado de México desde el 18 de septiembre, cuando llegó al país tras ser expulsado de Paraguay.

El también exsecretario de Seguridad de Tabasco fue vinculado a proceso el 23 de septiembre por el juez de control de Villahermosa, Ramón Adolfo Brown Ruiz, quien ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

cehr