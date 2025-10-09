Transparencia en riesgo

Periodistas crean red en defensa del acceso a la información pública, tras desaparición del INAI

El colectivo PIPAI surge tras la desaparición del INAl y busca visibilizar deficiencias y retrasos en la transparencia gubernamental

Crean red de periodistas para defender el acceso a la información pública
Crean red de periodistas para defender el acceso a la información pública Foto: Especial
Por:
Tania Gómez

Un grupo de 25 comunicadores anunciaron la creación de la red independiente Periodistas de Investigación por el Acceso a la Información Pública (PIPAI), una iniciativa ciudadana que surge como respuesta a lo que describen como “un momento crítico para la democracia mexicana, donde el acceso a la información pública enfrenta retrocesos alarmantes”, particularmente tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La organización, conformada desde la sociedad civil, se define como un colectivo de comunicadores “comprometidos con la vigilancia del derecho a saber”.

PIPAI se constituye como una organización no gubernamental con objetivos claros: medir, analizar y visibilizar el estado actual de la transparencia en México mediante una metodología rigurosa que combina herramientas cuantitativas y cualitativas.

TE RECOMENDAMOS:
Llamado busca garantizar audiencias públicas y cumplir sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Exigen transparencia en la SCJN

Piden a SCJN retomar debate sobre prisión preventiva oficiosa

La red realizará análisis sistemáticos de solicitudes de información presentadas en diversos estados del país, evaluando no solo la cantidad de respuestas recibidas, sino también aspectos como la utilidad, claridad, oportunidad y accesibilidad de la información proporcionada por las autoridades.

En una primera revisión, un seguimiento trimestral realizado, revela que más del 35 por ciento de las respuestas de la Plataforma Nacional de Transparencia “son evasivas o incompletas”, mientras que únicamente se resolvió uno de los 38 recursos de revisión presentados.

A través de este monitoreo, la organización ya ha logrado identificar patrones de evasión, retrasos y deficiencias en el funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia.

El trabajo de la red incluye el cruce de hallazgos regionales para generar evidencia documentada que pueda impulsar una cultura de apertura informativa en el país.

La creación de esta red representa un esfuerzo por mantener viva la vigilancia ciudadana sobre el ejercicio gubernamental, tras la desaparición del INAI, considerado un pilar del periodismo de investigación y de la rendición de cuentas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Detectan nuevo caso de gusano barrenador en Querétaro.
En el municipio de Ezequiel Montes

Detectan nuevo caso de gusano barrenador en Querétaro; plaga está presente en 10 estados