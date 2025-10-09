Periodistas crean red en defensa del acceso a la información pública, tras desaparición del INAI

Crean red de periodistas para defender el acceso a la información pública

Un grupo de 25 comunicadores anunciaron la creación de la red independiente Periodistas de Investigación por el Acceso a la Información Pública (PIPAI), una iniciativa ciudadana que surge como respuesta a lo que describen como “un momento crítico para la democracia mexicana, donde el acceso a la información pública enfrenta retrocesos alarmantes”, particularmente tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La organización, conformada desde la sociedad civil, se define como un colectivo de comunicadores “comprometidos con la vigilancia del derecho a saber”.

PIPAI se constituye como una organización no gubernamental con objetivos claros: medir, analizar y visibilizar el estado actual de la transparencia en México mediante una metodología rigurosa que combina herramientas cuantitativas y cualitativas.

La red realizará análisis sistemáticos de solicitudes de información presentadas en diversos estados del país, evaluando no solo la cantidad de respuestas recibidas, sino también aspectos como la utilidad, claridad, oportunidad y accesibilidad de la información proporcionada por las autoridades.

En una primera revisión, un seguimiento trimestral realizado, revela que más del 35 por ciento de las respuestas de la Plataforma Nacional de Transparencia “son evasivas o incompletas”, mientras que únicamente se resolvió uno de los 38 recursos de revisión presentados.

A través de este monitoreo, la organización ya ha logrado identificar patrones de evasión, retrasos y deficiencias en el funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia.

El trabajo de la red incluye el cruce de hallazgos regionales para generar evidencia documentada que pueda impulsar una cultura de apertura informativa en el país.

La creación de esta red representa un esfuerzo por mantener viva la vigilancia ciudadana sobre el ejercicio gubernamental, tras la desaparición del INAI, considerado un pilar del periodismo de investigación y de la rendición de cuentas.

