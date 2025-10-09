Plaga del barrenador pega a reses y perros

A semanas de cumplirse un año de que se identificara la plaga de gusano barrenador en México y que esto provocara —y que aún permanece— un cierre comercial de Estados Unidos al ganado en tres ocasiones, se mantiene la propagación que, hasta ahora, ha dejado como las especies más afectadas no sólo a las reses, sino también a perros, así como a seres humanos.

En estos meses, los gobiernos de ambos países llegaron a suscribir protocolos para la contención y erradicación de la plaga; sin embargo, al tener como enfoque principal la contención y atención al ganado, el riesgo para conseguirlo se advierte en la falta de estrategias para la propagación que se da a través de otras especies silvestres y “ferales”, advirtió el zootecnista y especialista en sanidad, Jorge Alfredo Cuéllar.

El Dato: El Gobierno Municipal de Tehuacán, Puebla, reforzó los protocolos de inspección en el rastro municipal ante la posible presencia de la plaga de gusano barrenador.

El último informe de la agencia sanitaria Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reportó seis mil 703 casos de animales infestados hasta el 13 de septiembre, desde el inicio del brote en noviembre del 2024.

Del total, cinco mil 258 fueron de ganado vacuno. La segunda especie más afectada fue la de perros, con 636 casos, seguida de equinos, con 328; porcino, con 303; bovino, con 146. Entre otras especies que destacaron por la infección que también les ha afectado, están los gatos, donde hasta la fecha mencionada se han localizado 13 infestados.

Adicionalmente, los casos en personas aún se registran. De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, hasta este lunes ya iban 55 personas afectadas; de ellas, cuatro ya han fallecido; sin embargo, se ha aclarado que la causa directa de fallecimiento han sido otros padecimientos.

Fue el 24 de noviembre cuando la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a través de la Senasica, informó que detectó un animal que resultó positivo, en un cargamento originado fuera del territorio nacional y que entró por la localidad de Catazajá, en el sur de Chiapas.

El especialista Alfredo Cuéllar señaló que las expectativas en esta temporada del año son que la disminución de la temperatura abone a reducir la plaga; sin embargo, el riesgo persiste en los estados o regiones que, sin importar la estación, registran temperaturas altas, como lo son zonas de Puebla y Oaxaca, además del sur, donde se concentra la infestación.

En medio de esto, marcó como un punto de preocupación que los planes hechos hasta ahora, como la regionalización para establecer filtros de revisión al ganado, además de las guías para identificar los casos, únicamente se han enfocado en las reses, dejando de lado que esta larva afecta a otras especies de movilidad no controlada, como son los perros, además de animales ferales y las aves, lo que convierte a estos animales en otra vía de extensión del problema.

“La movilidad de perros es muy alta en el país; hay gente que viaja a todos lados, sobre todo los de alto riesgo por ahora, y llevan a la mascota. Esa es una posibilidad, y la otra muy importante es que hay una presencia muy grande de perros sin dueño, que por las jaurías que forman, lo agresivo que son, se llegan a lastimar, tienen heridas que evidentemente no son cuidadas y son una fuente importante de adquisición del problema”, dijo.

Aunado a esto, advirtió la posibilidad de que la situación en cuanto a estos otros animales se esté viendo bajo una cifra negra, dado que especies como las aves no tienen la posibilidad de ser monitoreadas, revisadas ni contenidas en su tránsito de un territorio a otro. “Sí (hay un punto ciego en el combate). Sobre todo, yo considero que la fauna silvestre es la que está jugando un papel muy importante y las otras especies están cargando todas las baterías en estas especies (ganado), pero no en los demás animales”, dijo.