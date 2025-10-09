Plan de Infraestructura carretera con avance del 60%

Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la SICT, ayer en conferencia de prensa, al hablar sobre el Programa de infraestructura.

El Programa de Infraestructura Carretera, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya registra un avance del 60 por ciento.

En conferencia de prensa, la Jefa del Ejecutivo federal afirmó que las obras carreteras tienen que ver con la conectividad nacional y, además, ayudan a mejorar la movilidad en los estados al facilitar la conexión entre comunidades. Ejemplo de ello son las acciones que se realizan en la Mixteca baja como parte del Plan General Lázaro Cárdenas, en donde se atienden carreteras estatales e incluso se construyen algunas adicionales.

Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expuso en la conferencia presidencial los avances de la construcción de puentes y carreteras en el país.

El Dato: La presidenta destacó la importancia de las obras, al asegurar que se cerrará muy bien el año en materia de infraestructura carretera y reconoció a la SICT por su agilidad en licitaciones.

Detalló que esto se realiza por medio de 70 frentes de trabajo y ha generado empleo a seis mil trabajadores; también se han utilizado mil 700 máquinas y ya se han invertido 17 mil millones de pesos.

Entre los avances, destacó que en el estado de Guerrero se realizaron reparaciones e intervenciones en 21 puentes, así como dos ampliaciones en dos puentes; también se construyeron otros 45 puentes, cuatro de ellos ya están concluidos.

“Entonces, pues son intervenciones importantes en todo lo que es la reconstrucción de afectaciones por huracanes en Guerrero. Vean pues, el tipo de intervención que se está haciendo”, dijo Esteva.

17 mil millones de inversión en obras civiles

La mandataria subrayó que, con este avance en la infraestructura carretera, se cerrará bien este 2025 y destacó el trabajo de la SICT.

“En general, cuando se hace una obra pública tiene que haber un proyecto ejecutivo; y si no, se licita de manera integral —que se llama— el proyecto ejecutivo y su obra. Pero todo requiere mucho tiempo de planeación… porque las bases de licitación requieren mucha información. Entonces, Jesús Esteva Medina y su equipo son muy buenos y muy pronto sacaron las licitaciones”, dijo.

Para poner en marcha estas obras, se realizaron mil 400 licitaciones, así como procesos de estudios previos o derechos de vía.

El funcionario federal señaló que la conectividad nacional comprende alrededor de 53 mil kilómetros de la red federal, de los que 43 mil km son libres de peaje. Adicionalmente, expuso que también se intervienen ocho autopistas con una inversión mixta de 14 mil millones de pesos.

Sobre el tren El Insurgente, que va de la Ciudad de México a Toluca, Jesús Esteva dijo que ya se instalan los sistemas de señalización y control del último tramo. Además, ya trabajan en los procesos de prueba, por lo que estimó que a finales de este año o inicios del próximo, iniciará operaciones en su totalidad.

Consultado sobre las obras para la ampliación de la Línea 12, mencionó que aún está en construcción el túnel, pero explicó que los avances han tenido que ser lentos por motivos de seguridad, para garantizar que la construcción sea firme: “Al túnel le faltan del orden de 30 metros, en realidad, para concluirse. Entonces es muy lento el proceso constructivo, pero es lo que se requiere por cuestiones de seguridad”.