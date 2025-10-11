Defensa despliega Plan DN-III con más de 5,400 elementos para atender afectaciones por lluvias

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que mantiene activa la fase de auxilio del Plan DN-III-E en distintas zonas del país afectadas por la “Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2025”, con el propósito de salvaguardar la vida y el bienestar de la población damnificada.
De acuerdo con la dependencia, más de 5,400 efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional se encuentran desplegados en los estados de Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, donde realizan labores de evacuación, limpieza, desazolve y monitoreo de zonas de riesgo.
En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, el personal militar también instaló albergues en Veracruz y San Luis Potosí, y lleva a cabo recorridos de vigilancia y evacuaciones preventivas para proteger a las familias afectadas.
Defensa destacó que la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres se mantiene en alerta, equipada con 512 unidades de maquinaria, 17 aeronaves, 10 cocinas comunitarias, 10 tortilladoras y 48 plantas potabilizadoras.
Además, en el Centro Estratégico de Acopio de Santa Lucía se resguardan 13,468 despensas y 136,000 litros de agua, listos para su distribución en las zonas más necesitadas.
“Estas acciones reflejan el compromiso humanitario y solidario del personal militar para actuar en los lugares y momentos que la población más lo necesita”, señaló la Secretaría a través de su cuenta oficial en X.
Con estas labores, Defensa reiteró su compromiso permanente con el pueblo de México y su disposición de apoyar de manera inmediata ante emergencias ocasionadas por fenómenos naturales.
