Defensa despliega Plan DN-III con más de 5,400 elementos para atender afectaciones por lluvias

En Puebla, Hidalgo y Querétaro, personal del Ejército mantiene recorridos de vigilancia y monitoreo de zonas de riesgo.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que mantiene activa la fase de auxilio del Plan DN-III-E en distintas zonas del país afectadas por la “Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2025”, con el propósito de salvaguardar la vida y el bienestar de la población damnificada.

De acuerdo con la dependencia, más de 5,400 efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional se encuentran desplegados en los estados de Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, donde realizan labores de evacuación, limpieza, desazolve y monitoreo de zonas de riesgo.

En Querétaro, personal militar aplica el Plan DN-III-E para atender zonas inundadas y apoyar a la población damnificada. ı Foto: Defensa

En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, el personal militar también instaló albergues en Veracruz y San Luis Potosí, y lleva a cabo recorridos de vigilancia y evacuaciones preventivas para proteger a las familias afectadas.

TE RECOMENDAMOS: Bicentenario militar Ejército rinde homenaje al Heroico Colegio Militar por sus 202 años de historia

Elementos del Ejército y la Guardia Nacional realizan labores de evacuación y limpieza en comunidades afectadas de Veracruz. ı Foto: Defensa

Defensa destacó que la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres se mantiene en alerta, equipada con 512 unidades de maquinaria, 17 aeronaves, 10 cocinas comunitarias, 10 tortilladoras y 48 plantas potabilizadoras.

Además, en el Centro Estratégico de Acopio de Santa Lucía se resguardan 13,468 despensas y 136,000 litros de agua, listos para su distribución en las zonas más necesitadas.

Autoridades y efectivos de la Defensa coordinan tareas de auxilio y resguardo de familias en Veracruz y San Luis Potosí. ı Foto: Defensa

“Estas acciones reflejan el compromiso humanitario y solidario del personal militar para actuar en los lugares y momentos que la población más lo necesita”, señaló la Secretaría a través de su cuenta oficial en X.

Con estas labores, Defensa reiteró su compromiso permanente con el pueblo de México y su disposición de apoyar de manera inmediata ante emergencias ocasionadas por fenómenos naturales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am