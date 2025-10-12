Senado alista semana de reformas, comparecencias y acopio para La Huasteca

Para esta semana, el Senado de la República alista una semana de amplios trabajos entre la discusión de reformas, la comparecencia de secretarios de Estado, así como la habilitación de un centro de acopio para los damnificados por las inundaciones en la región de La Huasteca.

La Presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, describió los próximos días como una jornada en la que la agenda se centrará “en acciones solidarias para apoyar a la población afectada por las intensas lluvias en distintas entidades del país”.

El acopio iniciará este lunes 13 de octubre a las 10:00 horas en la Cámara alta.

En materia legislativa, se espera recibir la minuta de reforma a la Ley Aduanera, la cual será turnada a comisiones y posteriormente al Pleno.

Mañana instalaremos el centro de acopio a las 10:00 am en la plaza Luis Pasteur en el @Senadomexicano.

Además, como ya lo había mencionado, haremos la propuesta ante el pleno para que senadoras y senadores donemos parte de nuestro sueldo para ayudar a las hermanas y hermanos de… pic.twitter.com/qQtm6S3fdG — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) October 13, 2025

Asimismo, alistan la vuelta de la minuta que le enviará la Cámara de Diputados en torno a la Ley de Amparo, la cual habrá de ser modificada en San Lázaro en cuanto al artículo transitorio que los senadores incluyeron en su turno y que desató un debate e inconformidad entre distintos sectores por abrir una interpretación a que los cambios aprobados serían retroactivos.

En otras tareas, se presentará la ratificación de Roberto Velasco Álvarez como subsecretario para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Además, se recibirá al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para su comparecencia ante el Pleno, como parte de la glosa del Informe de Gobierno.

Esta semana en el @senadomexicano, avanzaremos con una agenda centrada en acciones solidarias para apoyar a la población afectada por las intensas lluvias en distintas entidades del país.

1. Lunes 13 de octubre a las 10:00 AM en el Senado.

Apertura del centro de acopio para… — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) October 12, 2025

LMCT