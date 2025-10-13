A nadie se dejará desamparado: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudió a las zonas más devastadas por las lluvias en Puebla y Veracruz, en donde sostuvo acercamientos con la población a la que aseguró que no se dejará en el desamparo a nadie que lo necesite, que no se escatimarán recursos para apoyarlos y tampoco se esconderá ninguna información sobre las afectaciones registradas en La Huasteca.

Acompañada por el titular de la Secretaría de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, y demás miembros del gabinete, la mandataria visitó este domingo los municipios de Huauchinango y Xicotepec, en Puebla, así como Poza Rica, Veracruz. Mientras que, para este lunes, se prevé que acuda a Hidalgo y Querétaro, donde también hubo afectaciones.

El Dato: La Semar estableció un puente marítimo con el Buque Patrulla Oceánica Guanajuato, en el puerto de Tuxpan, transportando a elementos de la Brigada de Respuesta a Emergencias.

En un primer mensaje emitido vía redes sociales, enfatizó que, una vez que se terminen de reabrir los caminos, se iniciará con el censo para entregar a la población los apoyos que necesite.

“En el momento en que se abran los caminos, que se esté pasando esta parte de la emergencia de las comunidades que aún tienen caminos afectados, estaremos iniciando el censo en todas las localidades en donde hubo afectaciones. A partir del censo se darán todos los apoyos que se requieran a la población. No vamos a dejar a nadie desamparado”, dijo.

En su primera parada, en el municipio de Huauchinango, Puebla, uno de los más devastados en la Sierra Norte, se acercó a la población para informarles sobre los protocolos de atención, y resaltó que las condiciones climáticas han permitido avanzar rápidamente y hacer puentes aéreos entre las comunidades aún aisladas.

El Tip: bajo la aplicación del Plan DN-III-E en su fase de auxilio, fuerzas federales realizaron operaciones aéreas en zonas que resultaron afectadas por las intensas lluvias en Hidalgo.

Durante el recorrido por las calles, la mandataria reclamó al alcalde Rogelio López por asegurar que se atendió a los habitantes, quienes se acercaron a ella para contradecir lo dicho.

“Usted me dice que sí trabaja, la gente me dice que no. La verdad, yo prefiero creerle a la gente, entonces es muy importante que usted me diga cuánta gente tiene…”, se le escuchó decir a la mandataria.

Sheinbaum Pardo también acudió a la comunidad de La Ceiba, donde brigadas de la Secretaría de Bienestar ya iniciaron con el levantamiento del censo de las afectaciones para, posteriormente, entregar los apoyos a las personas damnificadas.

Además, puntualizó que las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina se desplegaron con cocinas comunitarias y una planta potabilizadora para atender a 10 mil personas.

Posteriormente, se trasladó a Poza Rica, Veracruz, el municipio con mayores daños en esta región, en donde se detuvo a hablar con los habitantes. Con un micrófono y bocina les comunicó los apoyos que estarán acercándose, sobre todo en labores de limpieza.

Durante el recorrido hubo algunas personas que exigían el esclarecimiento sobre la desaparición de estudiantes de la Universidad Veracruzana, situación frente a la cual Sheinbaum Pardo sostuvo que no se esconderá ninguna información al respecto.

En entrevista con medios, comentó que ya se ha puesto en contacto con el rector de la universidad, quien ya realiza un censo de estudiantes; precisó que hasta ahora sólo se ha identificado a dos que perdieron la vida.

Obras de limpieza tras derrumbe de cerros en Puebla. ı Foto: Especial

“En cualquier lugar en donde una persona reporte que hay una persona no localizada, vamos a hacer la búsqueda. Han llegado aeronaves de la Fuerza Aérea, helicópteros, todo lo necesario para poder apoyar a todas las comunidades. Mañana en la mañana vamos a dar toda la información, estado por estado, de las personas fallecidas y no localizadas, y que todos sepan que no vamos a esconder ninguna información”, dijo.

Desde el Centro de Comando Permanente en Veracruz, al cierre de la visita a estas dos entidades, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que no se escatimará ningún recurso para asistir a la población, a la cual reiteró que se iniciarán los censos para la dispersión de apoyos en tanto las anegaciones cedan.

“El mensaje a la población: Sabemos que hay mucha desesperación y preocupación. Los vamos a atender a todos. Los trabajos de limpieza se van a desarrollar con toda la amplitud, sin escatimar ningún recurso, y al mismo tiempo, la Secretaría de Bienestar en todos los lugares afectados, y particularmente aquí en Veracruz y en estas dos zonas urbanas, va a iniciar a partir del día de mañana. Se va a censar casa por casa, y se les va a apoyar a todos; a nadie se le va a dejar desamparado. Vamos a seguir trabajando y a seguir informando”, dijo.

Precisó que, para organizar el auxilio a la población, las regiones afectadas en Veracruz fueron divididas en cuatro sectores, en el caso de Poza Rica, y en cinco en el de Álamo.

A su regreso a la Ciudad de México, por la noche, Sheinbaum Pardo volvió a reunirse con el Comité Nacional de Emergencias, en donde participaron los gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, para continuar con la supervisión de las labores de apoyo.

Prevén más lluvias para el norte y sur

Por Yulia Bonilla

Tras tocar tierra el sábado por la noche y debilitarse a ciclón postropical en Baja California Sur, Raymond dejó como remanentes fuertes lluvias para el noreste del país.

En el balance tras la llegada del fenómeno se reportaron afectaciones menores ya atendidas. Además, los puertos en Los Cabos fueron reabiertos a la navegación, mientras que hasta la tarde se dejaron cerrados en La Paz, para las embarcaciones menores.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que la nubosidad remanente del fenómeno se combinará con la entrada del sexto frente frío de la temporada, así como una vaguada en altura e inestabilidad atmosférica, sobre el noreste del país.

Debido a esto, se prevén lluvias torrenciales en estados como Sonora, Chihuahua y Sinaloa, así como fuertes en Baja California Sur y Durango. Además de esto, se mantiene la vigilancia de una onda tropical que se desplazará hacia el sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, que a su vez interactuará con una vaguada monzónica en regiones del Pacífico sur.

Hasta ahora, ya se han desarrollado 28 de los entre 29 y 37 ciclones tropicales que el SMN pronosticó para la actual temporada. Únicamente seis han alcanzado la máxima categoría, entre 3 y 5: Erick, Flossie y Kiko en el Pacífico; y Erik, Gabrielle y Humberto en el Atlántico.

En contraste, se pronosticaron temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Oaxaca, así como de 30 a 35 en Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas, Campeche y Yucatán.