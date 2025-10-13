En revisión a negociaciones del TMEC es importante escuchar a organizaciones del sector obrero: Morena

El diputado y coordinador de Operación Política del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Pedro Haces Barba, sostuvo que al revisar las negociaciones del T-MEC es importante que se escuche a los sectores productivos y a las organizaciones del sector obrero.

“El trabajo hecho en México, siempre está bien hecho, por eso en las negociaciones que están por venir es deseable que se escuche a los sectores productivos y a las organizaciones del sector obrero, porque es muy importante la mano de obra mexicana, es muy importante para el crecimiento de este gran país”, dijo el legislador morenista.

Además, señaló que “por eso vamos a seguir trabajando en condiciones de equidad y de desarrollo sostenible en esta región que es la más importante hablando económicamente de todo el Mundo que es América del Norte”.

Recordó que el T-MEC ha consolidado a México como un socio comercial imprescindible en América del Norte.

“Gracias a este acuerdo, nuestro país alcanzó un comercio bilateral con Estados Unidos de más de 700 mil millones de dólares, posicionándose como su principal socio comercial”.

El también líder de la CATEM agregó que más del 85% de las exportaciones se realizan bajo los beneficios del T-MEC, generando empleo, crecimiento y bienestar para millones de familias mexicanas.

Además, que este tratado impulsa el nearshoring, atrayendo empresas que ven en México un aliado confiable y competitivo.

El legislador federal por Morena añadió que gracias al T-MEC, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos desde enero hasta julio de 2025 llegaron a 309,748 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 6.5 % respecto al mismo periodo de 2024.

“Con ello, fortalecemos la industria automotriz, manufacturera, tecnológica y agroalimentaria, pilares de nuestra economía. El T-MEC impulsa la productividad nacional, promueve la innovación y fomenta el desarrollo de cadenas de valor que elevan la calidad y competitividad del trabajo hecho en México”, señaló.

