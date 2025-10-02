Pedro Haces Barba afirma que partidos convierten demandas sociales en políticas públicas

En el marco del aniversario del partido Morena, el diputado y coordinador de Operación Política del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Pedro Haces Barba, dijo que: “Hoy, los partidos políticos son los vehículos que convierten demandas sociales en políticas públicas, sin embargo, los partidos enfrentan un gran dilema: afrontar el reto de ser confiables para los ciudadanos”

Y afirmó que “ninguna democracia puede entenderse sin la existencia de partidos políticos libres; éstos nacieron como mecanismos para dar cauce a los intereses sociales, a los liderazgos y para competir en procesos electorales”.

El diputado federal por Morena recordó que, en México, en el proceso electoral de 2024, votó el 61% del padrón electoral, lo que representó más de 60 millones de ciudadanos. Y en el caso de Europa, la participación en las elecciones parlamentarias de 2024 apenas llegó a un 51%.

Hizo referencia a que tanto que, la India alcanzó el 65.7% de participación con más de 2,800 partidos registrados; Y Corea del Sur logró un histórico 67%, el más alto en 32 años, estos números me ratifican que, la democracia sigue siendo un valor positivo.

Participé en la Asamblea del @coe, donde hablé sobre el papel de los partidos políticos en la democracia moderna.



Estoy convencido de que el futuro de la democracia global dependerá de nuestra capacidad para garantizar procesos transparentes, innovar con responsabilidad y… pic.twitter.com/Riu5zIveWy — Pedro Haces (@PedrohacesO) October 2, 2025

En ese sentido, el coordinador de Operación Política del Grupo Parlamentario de Morena dijo que sin duda “donde los partidos funcionan como canales de representación real, las sociedades logran mayor estabilidad y desarrollo”.

Al mismo tiempo, los sistemas de partidos han permitido transiciones pacíficas, la institucionalización de derechos y la resolución no violenta de conflictos. “Los partidos políticos en democracia, son, en síntesis, el mejor mecanismo conocido y creado por la humanidad para transformar la diversidad social en decisiones legítimas y duraderas”.

El legislador dijo que por lo que, frente a los retos de la multipolaridad internacional y el impacto de la inteligencia artificial, los partidos políticos deben asumir un reto histórico: “Demostrar que la democracia puede dar resultados concretos a las generaciones por venir.”

Finalmente, el diputado federal por Morena sostuvo que: “No hay duda, el futuro de los partidos y la democracia global dependerá de la capacidad para reinventarse. La acción debe ser ahora, por una prosperidad compartida para todos”.

MORENA ı Foto: Especial

