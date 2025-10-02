Morena cumple a 14 años de vida como ‘el partido político más grande en la historia’: CEN

Morena conmemora sus primeros 14 años de vida política, destacando su papel como “el partido más grande en la historia de México y del continente americano, así como el movimiento que ha transformado de manera decisiva la vida pública del país”.

El partido, actualmente dirigido por Luisa Alcalde, resaltó en un comunicado que a un año de gestión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) se han alcanzado logros importantes, entre ellos el fortalecimiento de la unidad interna.

Morena subrayó la afiliación de más de nueve millones de personas, la prohibición del nepotismo electoral y el inicio de una campaña para conformar 71 mil 541 comités seccionales en todo México, con el objetivo de consolidar la organización territorial más amplia y sólida del país.

Hace 14 años, #Morena se constituyó como asociación civil en su búsqueda por transformar la vida pública de México.



El partido recordó que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se fundó el 2 de octubre de 2011 como Asociación Civil por iniciativa del expresidente de México.

Morena destacó que los gobiernos encabezados por el expresidente y ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han generado profundas transformaciones, mejorando la vida de millones de mexicanos gracias a su liderazgo y trabajo constante.

En este sentido, el partido recordó las palabras de su fundador durante la Asamblea Nacional Constitutiva del 26 de enero de 2014:

“En Morena no existe un pensamiento único, hay pluralidad, pero coincidimos y nos une un objetivo superior: la transformación de la vida pública de México”.

