Nuevamente, diferencia ante las emergencias

Notables diferencias se aprecian en la forma en que el Gobierno actual atiende las contingencias provocadas por el clima en comparación a como se hacía en el pasado reciente. La principal es que la Presidenta se ha puesto al frente de la respuesta del Gobierno. Acudir a las zonas afectadas para pulsar de manera directa la dimensión del problema y para que los ciudadanos se sientan acompañados —sin importar que pueda haber personas desesperadas por la desgracia—, es una diferencia central respecto a lo que ocurría en el sexenio pasado en el que preocupaba que se dañara la “investidura presidencial”. Sheinbaum, acompañada de ambos titulares de las Fuerzas Armadas, ha delineado los pasos a seguir y los ha comunicado: atención de la emergencia, rescate, entrega de agua y víveres, luego, acciones de limpieza y enseguida censo y entrega de apoyos para la recuperación. Con megáfono en mano, Claudia Sheinbaum encabeza las acciones de atención directamente en las zonas de desastre. Ahí el dato.