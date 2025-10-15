CSP: Se destina toda la fuerza del Estado para apoyo

La mandataria Claudia Sheinbaum encabezó anoche la sesión del Comité Nacional de Emergencias para dar seguimiento a los avances ante afectaciones por las lluvias.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, garantizó que su Gobierno canalizará “toda fuerza del Estado” para apoyar a la población afectada por las lluvias en Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Puebla y San Luis Potosí: “No se va a dejar a nadie en el desamparo”.

“Estamos actuando coordinadamente, desde el primer momento, y destinando toda la fuerza de los municipios, de los estados y del Gobierno federal, del Estado mexicano —digámoslo así— para garantizar el apoyo a la población”, dijo.

El Dato: La jefa del Ejecutivo agradeció a los servidores de la nación que llegaron a Chapulhuacán, Hidalgo, para realizar el censo de afectados, al pasar por caminos peligrosos.

En conferencia, fue consultada sobre si considera disponer del Fondo Central de Emergencias de las Naciones Unidas, a lo que respondió que es una situación que se tendría que evaluar para pedirlo, en caso de que haya la necesidad.

Sin embargo, enfatizó en que, por el momento, se cuenta con el presupuesto que permite atender la circunstancia, trabajo al cual se ha sumado el sector empresarial con donaciones de despensas y maquinaria.

“Entonces, si es necesario pedir recursos internacionales, se va a hacer. Por el momento, hay suficientes recursos en el Gobierno. Y, además, solidariamente muchos buenos empresarios de buena fe están ayudando con maquinaria, con donación de despensas para poder apoyar. Y como siempre, el pueblo de México, generoso”, dijo.

La mandataria recordó que aunque ya no se cuenta con el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), existe una partida presupuestal de 19 mil millones de pesos de los que, hasta ahora, se han utilizado tres mil millones.

Tras reiterar que los trabajos no se detendrán hasta que se salga de la emergencia en los cinco estados afectados, acusó que, en medio de esta situación, hay una actitud “ruin” y de “zopiloteo” por parte de quienes buscan encontrar culpables.

Dijo que se mantendrán los informes diarios sobre los avances que se reportan en las distintas acciones implementadas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

“Todos los días, a las 07:00 de la noche, se reúne el Comité de Emergencias, lo coordino personalmente. Están conectados los cinco gobernadores; muchos son a distancia, no tiene caso traerlos a Palacio Nacional, sino todos están trabajando desde su lugar. Todos los días a las 07:00 de la noche, desde el primer día, bueno, el sábado nos reunimos en la mañana.

“Pero vamos a seguir reuniéndonos hasta que no salgamos de la emergencia y de la atención, todos los días a las 07:00 de la noche para poder seguir coordinando todas las tareas y todas las labores de atención a la población”, declaró.

Recalcó que ahora el objetivo no es sólo el de abrir los caminos, sino que las rehabilitaciones eviten que vuelvan a ocurrir los bloqueos.

En este contexto y ante los cuestionamientos que se han emitido de parte de algunos opositores y críticos a la 4T sobre la reacción de las autoridades, la mandataria consideró que hay una “ruin búsqueda de culpables, de zopiloteo”, pues además aseguró que desde el primer momento todos reaccionaron.

“Yo creo que en todos… Todo ser humano, si tiene un poco de corazón —todos tenemos corazón, obviamente, pero digo ‘corazón’ en el sentido figurado de solidaridad y de generosidad— lo que busca es apoyar. Pero esta idea de que: ‘Vamos a buscar qué no hizo el gobernador de Querétaro’, ‘¿qué fue lo que le faltó a la gobernadora de Veracruz?’, ‘¿por qué el gobernador de Puebla…’; todos los gobernadores actuaron desde el primer momento”, sostuvo.

Tras respaldar los trabajos de los mandatarios estatales, comentó que más adelante se hará un balance, pero por ahora se dedican las 24 horas a dotar de equipos y apoyos para atender a la población.

Sheinbaum Pardo también comentó que ya se ha entrado en contacto con distintas cámaras empresariales para trabajar en la reactivación económica.

Reprueba que narcos repartan despensas

Por Yulia Bonilla

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, reprobó la presunta entrega de despensas por parte del crimen organizado a los damnificados por las inundaciones en la región de La Huasteca.

En redes sociales comenzaron a circular videos en donde presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) entregaban bolsas con comida y otros insumos a los habitantes. Los empaques contenían etiquetas de dicho grupo delincuencial y la leyenda “octubre 2025”.

La mandataria confirmó haber visto las grabaciones y puso en duda su autenticidad; sin embargo, expresó su rechazo al hecho: “Bueno, vimos los videos, no tenemos la certeza de que sean videos de los lugares reales, pero, evidentemente no está bien eso, ¿verdad?”.

En la grabación que circuló, se alcanza a ver una barda pintada en color naranja para promocionar la candidatura de Raúl Hernández a la presidencia municipal de Tihuatlán, que es uno de los municipios del estado donde este año hubo elecciones para cargos locales.

Insistió en que para esto ya se han puesto en marcha los censos y ya hay operativos para realizar las labores de limpieza en las calles y casas.

“Nosotros, repito, particularmente en Poza Rica, en Álamo, que han salido muchas imágenes ahí, aunque evidentemente hay muchas comunidades afectadas, están llegando todas las máquinas para la limpieza. Y estamos buscando que este primer fin de semana pueda haber el primer apoyo, y que podamos estar también con las despensas apoyando a la población”, dijo.