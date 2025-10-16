¿Hay clases mañana? Estos son los últimos puentes del 2025 según la SEP

El calendario escolar de la SEP ya está disponible, por lo que los días en los que habpra vacaciones y puentes ya están establecidos para los últimos meses de este 2025, por lo que si se tiene alguna actividad contemplada se puede planear con tiempo tomando en cuenta los días en los que no habrá clases.

Conforme con lo establecido en el Calendario Escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la próxima suspensión de clases será el viernes 31 de octubre, debido a una sesión ordinaria que tendrá el Consejo Técnico Escolar (CTE).

Debido a esta suspensión, los alumnos de educación preescolar y primaria tendrán un puente de tres días, mismo que coincide con haloween y las celebraciones correspondientes al día de muertos.

Además, en noviembre se tiene contemplada la suspensión de clases en al menos tres días, y uno de estos dejará que los estudiantes cuenten con cuatro días continuos sin clases.

El 14 de noviembre está destinado al registro de calificaciones, y el 17 de noviembre hay suspensión de actividades docentes, por lo que las y los estudiantes no tendrán clases desde el 14 hasta el 17 de noviembre, y estas se retoman el 18 de noviembre.

Mientras que el viernes 28 de noviebre también habrá una sesión ordinaria del CTE, por lo que los estudiantes de nivel básico tendrán un fin de semana largo para retomar clases el primero de diciembre.

Periodo vacacional decembrino ı Foto: Especial

¿Cuándo son las siguientes vacaciones según la SEP?

Aunque este ya se encuentra cerca y es uno de los más esperados por algunas personas, aún faltan un par de meses para que puedas disfrutar del próximo y último periodo vacacional del 2025.

El próximo periodo vacacional está destinado para las festividades decembrinas, y son el último periodo vacacional de este 2025 contemplado en el Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP.

Este periodo vacacional decembrino tendrá como fecha inicial el lunes 22 de diciembre del 2025, y terminará el martes 6 de enero del 2026, por lo que podrán disfrutar de un periodo vacacional extenso.

Sin embargo, del miércoles 7 de enero hasta el viernes 9 de enero está contemplado el taller intensiv para personal con funciones de dirección y el taller intensivo para personal docente, por lo que las y los estudiantes regresarán a clases el 12 de enero.

Esto deja muchos días libres para que los alumnos puedan disfrutar esta temporada acompañados de sus familiares y personas cercanas, realizando actividades que no estén relacionadas con la escuela.