Diputados aprueban en lo general Ley de Ingresos de la Federación

El proyecto de Presupuesto anual para la Cámara de Diputados formalizó un aumento, que implicará 56.8 millones de pesos adicionales en el gasto anual en percepciones.

En votación nominal, con 349 votos a favor, 128 en contra y 0 en abstención, diputados en San Lázaro, aprobaron, en lo general los artículos no reservados, del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026.

Al reanudar la sesión de la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), fundamentó el dictamen que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026.

Indicó que el dictamen consolida la recaudación federal sin crear nuevos impuestos ni subir IVA e ISR, mediante un mejor combate a la evasión fiscal y una mayor eficiencia tributaria.

Estima un ingreso total de 10 billones 193 mil millones de pesos, lo que representa 891 mil millones más que en el presente año. Prevé que los ingresos no petroleros asciendan a 7.5 billones, que son 603 mil millones adicionales y equivalen a más de las dos terceras partes de los ingresos totales.

Los ingresos petroleros serán de 1.2 billones de pesos, 62 mil más que lo pronosticado para 2025. Los de orden tributario ascenderán a 5.8 billones, casi el 60 por ciento del total de los ingresos y 542 mil millones más de lo previsto para 2025, destacando el Impuesto a las Importaciones que alcanza 254 mil millones, lo que implica 102 mil millones adicionales respecto a 2025.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la Ley de Ingresos es racional, austera, proporcional y no presenta nuevos impuestos.

En entrevista, anticipó que el dictamen tendrá modificaciones, y mencionó “tres reservas que tienen que ver con gastos incobrables, con créditos incobrables, con afianzadoras, aseguradoras y con procedimientos generales”.

En este sentido, comentó que una de las reservas tiene como objetivo “dar facilidades y para que den un trato justo a la gente que está en esas condiciones, por parte del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Explicó que, si bien se aumentan algunos impuestos en materia de bebidas azucaradas, esto se realiza con el fin de salud.

Se refirió a otros productos que serán objeto de aumento como los juegos y sorteos, sobre todo, los casinos, el tabaco y los videojuegos de carácter violento, estos últimos orientados a niños y jóvenes menores de edad. “La idea no es recaudar, sino un poco atenuar o inhibir este tipo de violencia en niños y en jóvenes”.

“Entonces, no hay nuevos impuestos, pero hay mayor control y vigilancia, y hay más combate a la evasión y a la erupción fiscal”, afirmó Monreal Ávila.

Dejó en claro que la Ley Federal de Derechos, el Código Fiscal de Federación, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y la Ley de Ingresos son instrumentos financieros indispensables para que el Estado mexicano cumpla con su función en todos los rubros.

En contraste el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira, dijo: “Ahora sí que me invocaron y aquí me aparezco. He estado escuchando durante un buen rato el debate y sé que es duro para la mayoría, porque van a tener que aceptar hoy varias cosas”.

Dijo que la primera, es que la economía del país no va bien, no crece, no baja la inflación, no hay inversión ni interna, ni externa hacia nuestro país, tienen problemas con la economía de la Nación.

“La segunda, tienen problemas las finanzas del Gobierno Federal, traen ustedes un billón de pesos que están destinando a las obras faraónicas que les heredaron de la pasada administración. Lo entiendo, los escuché hace rato decir a alguien que no se había contratado deuda”, mencionó.

Hasta este momento continuara la discusión para su desahogo en lo particular, luego de revisar las reservas que presenten los grupos parlamentarios.

MSL