Diputados discuten la Ley de Ingresos 2026; buscan más recaudación sin nuevos impuestos

La Cámara de Diputados discute el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para 2026, último documento del paquete económico en materia de ingresos propuesto por el Ejecutivo federal.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Carol Antonio Altamirano, presentó el dictamen ante el pleno y destacó que la iniciativa no contempla nuevos impuestos ni incrementos al IVA o al ISR, sino que busca fortalecer la recaudación mediante una mayor eficiencia tributaria y combate a la evasión fiscal.

Integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Este dictamen consolida la recaudación federal sin crear nuevos impuestos, mediante un mejor combate a la evasión fiscal y una mayor eficiencia tributaria Carol Antonio Altamirano, diputado



De acuerdo con el legislador, los ingresos totales estimados ascienden a 10 billones 193 mil millones de pesos, es decir, 891 mil millones más que en 2025. Los ingresos no petroleros alcanzarían 7.5 billones, mientras que los ingresos petroleros sumarían 1.2 billones de pesos.

El dictamen de la Ley de Ingresos 2026 forma parte del paquete económico presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Presidencia

Los ingresos tributarios representarían cerca del 60% del total, con 5.8 billones de pesos, 542 mil millones más que el año previo. El impuesto a las importaciones aportaría 254 mil millones, un aumento de 102 mil millones respecto a 2025.

Las finanzas públicas muestran una nueva solidez: han dejado de depender del petróleo y ahora se sostienen en la recaudación tributaria Carol Antonio Altamirano, diputado



Legisladores discuten el paquete económico del próximo año en la Cámara de Diputados. ı Foto: Cámara de Diputados

El dictamen propone un endeudamiento neto interno de hasta 1.7 billones de pesos y un endeudamiento externo de hasta 15 mil 500 millones de dólares. Con ello, el déficit público sería de 4.1% del PIB, inferior al 5.7% de 2024. La deuda pública se ubicaría en 52.3% del PIB, nivel considerado manejable por la Comisión de Hacienda.

La Recaudación Federal Participable alcanzaría 5.3 billones de pesos, lo que implica 447 mil millones adicionales para estados y municipios.

La Comisión de Hacienda destacó que el proyecto no incluye nuevos impuestos ni alzas al IVA o ISR. ı Foto: Cuartoscuro

Entre las modificaciones al dictamen destacan la tasa de 0% de IVA a todos los productos de higiene menstrual y la reducción al 2.5% de la retención de ISR para empresas que venden en plataformas digitales.

Altamirano concluyó que los ingresos proyectados “se verán respaldados por las mejoras en la Ley Federal de Derechos, el Código Fiscal y la legislación aduanera”, al abrir la discusión que se prevé se prolongue hasta la noche de este viernes.

