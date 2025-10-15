Diputados aprueban sin cambios la Ley Federal de Derechos del Paquete 2026

Sesión del Congreso General de este 1 de septiembre, en la Cámara de Diputados.

En lo general y en lo particular, la Cámara de Diputados aprobó sin modificaciones el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo a la actualización de las cuotas por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público y por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación.

El dictamen fue avalado en lo particular con 352 votos a favor, 133 en contra y cero abstenciones, y se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Esta legislación forma parte del Paquete Económico 2026, remitido por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 8 de septiembre.

Durante la discusión, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC presentaron diversas propuestas de modificación; sin embargo, estas fueron retiradas, publicadas en el Diario de los Debates o no admitidas a discusión, por lo que fueron desechadas.

TE RECOMENDAMOS: Con 348 votos a favor Diputados avalan reforma al Código Fiscal Federal para fortalecer vigilancia tributaria

El documento aprobado establece el cobro de nuevos derechos y actualiza otros por servicios migratorios, trámite e inscripción de valores, y por la supervisión de emisoras simplificadas que registren sus valores en el Registro Nacional de Valores, a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Asimismo, se actualizan derechos por servicios relativos a marbetes y precintos, y por la prestación de servicios en materia sanitaria, aeronáutica, fitosanitaria, zoosanitaria y marítima.

En materia de competencia económica y servicios marítimos, se contemplan los que proporciona la Secretaría de Marina, así como los correspondientes al uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Nación, particularmente en el uso del agua y las descargas de aguas residuales, el uso, goce o aprovechamiento de playas, la zona federal marítimo-terrestre y los terrenos ganados al mar o a otros cuerpos de agua marítima.

Además, el dictamen incorpora actualizaciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, derechos de autor, uso del espectro radioeléctrico, y bienes culturales propiedad de la Nación.

También se establecen derechos por el acceso a museos, sitios y zonas arqueológicas bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como por la entrada a los museos administrados por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL