Diputados avalan reforma al Código Fiscal Federal para fortalecer vigilancia tributaria

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

La votación ocurrió de la siguiente forma:

348 votos a favor

130 en contra

Cero abstenciones

Los legisladores en San Lázaro continuarán con las reservas que presentan los diferentes partidos. Hasta el momento, no ha revelado cuántas son las que se van a presentar.

Los cambios al Código Fiscal de la Federación, se informó, busca normar la emisión de falsos comprobantes fiscales y fortalecer la vigilancia tributaria.

En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, aseguró que la reforma al Código Fiscal de la Federación permitirá combatir la corrupción y la evasión fiscal.

Además, dijo, modernizará la consulta de datos para eliminar comprobantes falsos y garantizar que los recursos públicos lleguen a su destino.

Aliados de Morena, como el PT, indicaron estas modificaciones pueden ayudar a frenar el contrabando y el robo de combustibles.

En contraste, la oposición, encabezada por el PRI, acusó que los cambios aprobados en la Cámara de Diputados no contemplaron sanciones efectivas contra quienes importan ilícitamente mercancías.

JVR