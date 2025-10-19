MC rechaza alianza con el PAN y defiende su propia agenda: ‘sí, somos progresistas’

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, rechazó que esté buscando aliarse con el PRI o el PAN y defendió que su partido propone una agenda “progresista”, la cual, señala, es distinta a la de estas fuerzas políticas e incluso a la del oficialismo de Morena.

A través de una carta publicada en sus redes sociales, Álvarez Máynez respondió a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que, ante el debilitamiento del PRI, el PAN estaría buscando un nuevo aliado en MC, a pesar de la agenda “supuestamente progresista” de este último.

Al respecto, el dirigente emecista respondió que, efectivamente, el suyo es un partido progresista, por lo que no es pertinente una comparación con los otros partidos opositores, PRI y PAN, pues, acusó, estos han actuado en contra de estos valores.

“No puede meternos en la misma canasta que al PRIAN, porque hemos actuado con congruencia y, a diferencia de ellos y de Morena, siempre anteponiendo las ideas y el respeto”, afirma Álvarez Máynez en su carta.

Como ejemplo, el dirigente emecista acusó que Morena, el PRI y el PAN fueron quienes aprobaron y continuaron la ampliación de la prisión sin juicio, así como la “militarización” del país y, por parte del guinda, la prohibición de productos como los vapeadores.

Jorge Álvarez Máynez señaló que estas políticas impulsadas por sus partidos rivales van en contra del progresismo que sí abraza su partido: “Ser punitivista no es ser progresista. [...] La militarización no es progresista. [...] Los progresistas no somos prohibicionistas. Entendemos que nos toca regular”.

En este sentido, Jorge Álvarez Máynez aseguró que, contrario a Morena, el PRI y el PAN, MC sí impulsa políticas que verdaderamente benefician a las y los mexicanos.

A propósito, se refirió a la urgencia de reformas como la reducción de la jornada laboral, la creación de un sistema nacional de cuidados y una “reforma real” al sistema de justicia.

“Ser progresista, verdaderamente progresista, es entender que México y su gente merecen nuestra voluntad para impulsar cambios profundos desde hoy”, explicó el emecista.

“Por eso vale la pena dejar a un lado la politiquería y las discusiones de una alianza electoral que no existe. [...] No más punitivismo, no más prohibicionismo, no más militarización”, concluyó Álvarez Máynez.

