Raspón de Sheinbaum al “MACPAN”

Lo que en términos coloquiales se podría denominar zape, fue lo que ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum le dio al partido Movimiento Ciudadano y de refilón al PAN y al PRI, al advertir una posible alianza entre los dos primeros. “Los mismos de siempre ahora están buscando cuál es la alternativa al movimiento de Transformación… Entonces, ahora están buscando la alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano, el “MACPAN”, dijo en su conferencia mañanera. Y agregó: “Es decir: ‘El PRI ya, es que ya murió; ahora vámonos por otro lado, para una alternativa’. Entonces, ¿quién es el PAN?, ¿quién dirige hoy el PAN? El cártel inmobiliario. Los corruptos del cártel inmobiliario, hay que decirlo con todas sus letras. Y ahora resulta que el PAN, que siempre defendió principios de lo que se llama “la derecha”, el conservadurismo, en alianza con Movimiento Ciudadano, que son supuestamente progresistas. Bueno, ¿qué es?, pues la representación de los intereses del viejo régimen”. Uf.