Van 8 mmdp para plan de atención de cáncer de mama

A fin de reducir la alta incidencia de muertes y casos de cáncer mamario, el Gobierno federal presentó el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama, que contempla estar totalmente listo para 2027, con la finalidad de garantizar que cualquier persona tenga acceso a los servicios sin importar si cuenta o no con derechohabiencia.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo especificó que este plan requerirá una inversión de ocho mil millones de pesos, de los cuales, la mitad serán aportados por el IMSS, mientras que el Gobierno federal añadirá lo restante por medio del ISSSTE e IMSS Bienestar.

El Dato: El nuevo Hospital Oncológico La Pastora, que se inaugurará en diciembre en la CDMX, contará con 2 mastógrafos para atender a 6 mil mujeres al año por equipo.

Estimó que el plan marcará un antes y un después en la atención de esta enfermedad, pues busca reducir los tiempos en los que se brinda atención a las mujeres para reducir los riesgos. Añadió que estará listo en año y medio a dos años como máximo, de manera que ya para 2027 se reduzca significativamente el número de muertes por cáncer de mama.

“El programa que estamos presentando es para realmente hacer un modelo integral, universal para todas las mujeres mexicanas. Que tengan la posibilidad de hacerse una mastografía cada dos años y un ultrasonido, que si encuentran que hay algún riesgo puedan dirigirse a hacerse la biopsia, y en caso de tener cáncer, que pueda ser la atención temprana.

“Es una inversión muy importante, es un antes y un después en la atención del cáncer de mama y el objetivo es reducir muertes. Es un compromiso del Gobierno de México con las mujeres mexicanas de, realmente, atender el cáncer de mama, y vamos a darle seguimiento cada tanto”, resaltó en conferencia de prensa.

Comentó que en diciembre se inaugurará uno de los centros de atención oncológica en la Ciudad de México, que dejó en obra desde que fue Jefa de Gobierno, y lo mismo se buscará replicar en cada una de las entidades federativas, que además, contará con albergues para que puedan estar los familiares de las pacientes, de manera que no tengan que desplazarse.

“Así como éste, queremos hacer otros 31, uno por cada estado de la República, con su albergue, de tal manera que la mujer, no importa qué tan alejada esté, pueda llegar a recibir su atención, tenga un familiar y pueda regresar a su comunidad. Esto cambia por completo lo que se ha hecho en México. Esto realmente es un modelo de atención integral al cáncer de mama, desde la prevención hasta el tratamiento de las mujeres”, dijo.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich, expuso que este modelo se basará en cinco estrategias: la primera consistirá en campañas educativas para dar a conocer a la población los factores de riesgo, como son la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol y el tabaquismo; también se implementarán acciones de detección oportuna, por medio de campañas intensas para favorecer la autoexploración mamaria a partir de los 20 años de edad.

“Ahí lo que se recomienda es que la detección se haga siete días después de haber terminado la menstruación cada mes, en una fecha fija, que son los siete días después de la menstruación para que las mujeres se exploren sus mamas, cada una de ellas”, explicó.

El funcionario recomendó realizar una mastografía bianual una vez cumplidos los 40 años, para que en caso de encontrar lesiones se realice una biopsia y se determine el tratamiento a seguir, o que se proceda con la cirugía o quimioterapia, según corresponda.

Detalló que para echar a andar la estrategia se cuenta con 656 mastógrafos en 640 hospitales que atienden este padecimiento, lo cual será fortalecido con mil mastógrafos nuevos y mil equipos de ultrasonido; además se sumarán 20 centros de diagnóstico de referencia con personal especializado.

Aseguró que esto permitirá hacer 8.9 millones de mastografías anuales, es decir, poco más de 30 mil al día, y 21 estudios diarios, a través de 62 centros de detección. A esto se sumarán 20 nuevos centros de diagnóstico integral.

Señaló que la población en riesgo es de 25.5 millones de mujeres mayores de 40 años y que aproximadamente cada hora muere una mujer por este mal, por ello, los tiempos de detección y atención son indispensables para garantizar el mejor tratamiento posible: la mastografía de tamizaje en mayores de 40 años debe realizarse cada dos años, el tiempo entre la sospecha al diagnóstico no debe superar los 30 días y el tiempo entre el diagnóstico será de 21 días.

Atención integral

Dentro del plan de salud se incluye:

Estrategia para ampliación de capacidad

Nuevos centros de detección: 1,000 mastógrafos, 1,000 ultrasonidos, insumos y reactivos.

20 centros de diagnóstico con personal de imagen y patología.

32 unidades hospitalarias de atención oncológica para la mujer.

En 2026-2027 se contará con:

1,656 Mastógrafos.

62 Centros de diagnóstico integral (20 nuevos y 42 existentes).

Usarán vacuna Patria para fiebre amarilla

Por: Yulia Bonilla

El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich, adelantó que ahora se busca que la vacuna Patria, que se creó para proteger a la población hacia finales de la pandemia por Covid-19, sirva contra la fiebre amarilla.

En conferencia de prensa, comentó que por ahora se busca que el biológico desarrollado en México pase las pruebas ante la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“Actualmente está tratando de pasar las pruebas necesarias ante Cofepris para su registro sanitario y abriendo posibilidades, incluso no nada más de Covid, sino de poder ser utilizada para otros acontecimientos, como puede ser fiebre amarilla, etcétera. La tecnología es distinta y ahí queremos aprovechar qué tipo de vacuna se puede producir fundamentalmente”, declaró.

El funcionario recordó que, como parte del plan de fortalecimiento en la producción nacional de fármacos en México, se han firmado tres convenios con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) para tratar de producir inmunológicos.

En principio, añadió, se busca producir la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, que tiene que ver con infecciones pulmonares, así como dosis contra sarampión.

Ahondó en que se buscará aprovechar de mejor manera otras tecnologías para ya contar con tratamientos personalizados para cáncer de páncreas, gástrico o de colon.

El funcionario también lanzó una invitación para que la población acuda a vacunarse contra Covid-19, particularmente quienes se encuentran dentro de los grupos de riesgo: población arriba de 60 años o que tengan alguna comorbilidad.

Aunado a esto, se firmó con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) un convenio para buscar el desarrollo de alimentos funcionales que sean sanos y que puedan orientarse al manejo de la diabetes y la hipertensión arterial.