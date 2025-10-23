Jalón de orejas de Monreal

No había para dónde hacerse, nos comentan, luego de que a Morena le llovieran críticas, la mayoría de ellas fundadas, por acciones que llevan a cabo diputados de ese partido en las que exhiben cinismo, frivolidad y falta de pulso sobre el momento actual. Ahí están el bailongo que tuvieron con la Sonora Santanera los Sergios, el veracruzano Gutiérrez Luna y Mayer; la esposa del primero conocida como Dato Protegido o el caso de Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante la sesión de la Comisión de Presupuesto. Así que ayer el coordinador de los diputados del guinda, Ricardo Monreal, les dio un jalón de orejas. “Hay que buscar momentos, los momentos más adecuados a la situación que vivimos”, señaló ayer en San Lázaro, y agregó más tarde en televisión: “Si cometemos excesos, si no cumplimos con la gente, si no respaldamos a la Presidenta Claudia Sheinbaum hay riesgo de que no tengamos las dos terceras partes” que actualmente tienen de fuerza en San Lázaro. Ojo al aviso.

