Ssa aplica 8.8 millones de dosis contra sarampión

La UAM Iztapalapa implementa ayer la jornada de vacunación contra el sarampión con apoyo de la Ssa de la CDMX.

Desde la detección del primer caso de sarampión se han aplicado 8 millones 872 mil 358 dosis de vacuna triple viral (SRP) y doble viral (SR) en todo el país y, para asegurar la disponibilidad de vacunas, durante el mes de julio del presente año se adquirieron 4.5 millones de dosis de SRP y 1.4 millones de SR. Además, se amplió la vacunación a personas de hasta 49 años, priorizando a jornaleros agrícolas que se desplazan entre comunidades cercanas y campos rurales por distintas regiones del territorio nacional.

La Secretaría de Salud (Ssa) se refirió al caso de contagio de sarampión, registrado en febrero de este año, de una persona que había viajado a Estados Unidos y que pertenece a una comunidad de Chihuahua con baja cobertura de vacunación, por decisión de sus habitantes, donde la dependencia activó de inmediato cercos vacunales para contener la posible propagación del virus.

El Tip: La Secretaría de Salud hizo un llamado a acudir a su unidad médica y completar su esquema de vacunación. Pidió llamar a la línea 079 para ubicar su centro de salud.

La entidad de salubridad informó que se reforzó la vigilancia epidemiológica y se intensificaron las jornadas de vacunación en todo el país, ya que el sarampión es una enfermedad viral con una de las tasas de contagio más altas conocidas. Un sólo caso tiene la capacidad de contagiar hasta 18 personas; sin embargo, refirieron que hay disponibilidad de vacunas seguras y eficaces y la rápida acción del sistema nacional de salud ha permitido contener el avance del contagio.

La Ssa dijo que, a nivel nacional, se ha interrumpido la cadena de transmisión y, ahora, sólo siete entidades federativas presentan casos activos de sarampión: Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Querétaro y Sinaloa.

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que estas acciones forman parte de una estrategia nacional e interinstitucional en la que participan las 32 entidades federativas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), bajo la coordinación de la Ssa, con el propósito de interrumpir la transmisión y proteger a la población.