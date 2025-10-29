Pactan blindaje para el agro de Michoacán

Con el fin de escuchar sus inquietudes respecto a la seguridad y fortalecer acciones en contra de los delitos como la extorsión y el cobro de piso, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), arribó a Michoacán este martes para reunirse con el gobernador estatal y líderes agricultores.

Esta reunión es “para escuchar sus inquietudes y fortalecer las acciones conjuntas frente a los delitos de extorsión y cobro de piso”, señaló García Harfuch y agregó que el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo “no quedará impune”.

El Dato: La ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión busca perseguir el delito automáticamente, y penas de seis a 15 años de prisión.

En redes sociales detalló que el encuentro lo instruyó la Presidenta Claudia Sheinbaum y lo acompañó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el general Ricardo Trevilla Trejo. En la junta con los productores de limón, estuvo el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, y autoridades locales de Apatzingán.

El mandatario estatal compartió que la coordinación permanente entre instituciones de gobierno y de procuración de justicia facilita los trabajos de inteligencia y operación para preservar la paz que demanda toda la población.

Comentó que la visita del secretario de Seguridad federal y del titular de la Defensa muestra el interés de la Presidenta Claudia Sheinbaum para atender temas prioritarios como la seguridad y el desarrollo productivo de Michoacán, por ello, afirmó que su gobierno, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Guardia Civil (GC), mantendrá la vinculación y la presencia en las bases de operaciones interinstitucionales de la región de Apatzingán.

Respecto a la coordinación institucional, García Harfuch señaló que “se reforzarán las operaciones conjuntas del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad de Michoacán, así como las acciones de investigación e inteligencia para proteger al sector productivo y detener a quienes amenacen la paz en la entidad”.

Sobre el homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero en la región, señaló que hay un “avance importante” en las indagatorias, además de que ha habido detenciones en torno al caso.

Entre los acuerdos, las autoridades se comprometieron a reforzar las labores de investigación e inteligencia y desplegar a agentes especializados, para prevenir, inhibir y combatir los delitos que afectan al sector en la zona.

La reunión se realizó a puerta cerrada en las instalaciones de la 43 zona militar con sede en Apatzingan, cuyos alrededores estuvieron resguardados por un fuerte dispositivo de seguridad.

A través de un comunicado conjunto, la SSPC detalló que en la mesa de diálogo se expuso que entre el primero de octubre de 2024 y el 27 de octubre de 2025 “se han realizado operativos en coordinación con autoridades estatales y municipales para garantizar las cadenas de producción y comercialización del limón”.

Entre los resultados de estos operativos, señaló la dependencia, han sido detenidas 303 personas, además de que se han asegurados tres toneladas de metanfetamina y 271 kilos de marihuana.

Además, han sido decomisadas 429 armas de fuego, más de 2 mil cargadores para diferentes calibres, 76 mil 411 cartuchos útiles, 2 mil 706 artefactos explosivos improvisados, 248 vehículos, 15 de ellos con blindaje de agencia y artesanal; y más de 300 mil pesos en efectivo.

“Entre los detenidos se encuentran generadores de violencia relacionados al cobro de cuotas y extorsiones en distintas regiones del estado”, indicó el comunicado.

En el caso del homicidio de Bernardo Bravo, las autoridades han detenido a dos personas, entre ellas El Plátano, señalado como presunto autor intelectual del crimen. Además, la semana pasada fue capturado un segundo implicado en el caso, hecho que García Harfuch, informó en su comparecencia ante el Senado.

La SSPC destacó que, entre los operativos coordinados, se han asegurado seis laboratorios, se identificaron y neutralizaron 98 campamentos y 39 puntos de observación empleados por las organizaciones delictivas.

De la misma forma, se instó a la ciudadanía “a denunciar cualquier acto delictivo al número telefónico 089, una línea anónima y segura que no expone la identidad de las víctimas ni de quienes aporten información útil para las investigaciones. Esta línea telefónica cuenta con operadores capacitados para brindar acompañamiento en tiempo real”, destacó el comunicado que reitera la colaboración entre los tres niveles de gobierno para restaurar la tranquilidad y seguridad de la población.