Por bloqueo, transportistas paralizan la México-Querétaro y Naucalpan | VIDEOS

Integrantes de la Alianza de Transportistas Comerciantes y Anexas del Estado de México y CDMX bloquean parcialmente la autopista México-Querétaro, la tarde de este miércoles

La vialidad así en Periférico Norte.
La vialidad así en Periférico Norte. Foto: David Patricio.
Por:
La Razón Online

Integrantes de la Alianza de Transportistas Comerciantes y Anexas del Estado de México y CDMX (ACME) bloquean parcialmente la autopista México-Querétaro, la tarde de este miércoles.

De acuerdo con información desde esta zona del Valle de México, otros grupos estacionan sus vehículos en tramos laterales de esta vialidad y Periférico Norte, esta última a la altura del Parque Naucalli, en Naucalpan, afectando la movilidad de cientos de usuarios.

La presidenta de ACME, Gabriela Torres, declaró que están concentrándose más de cinco mil transportistas.

También mencionó que la manifestación será indefinida y que se encuentran listos ante cualquier acción que decidan tomar las autoridades.

En un momento se informó que esta Alianza avanzaría hacia el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para ser atendidos por alguna autoridad.

Varias de las unidades portan logotipo de la organización ACME, integrada por transportistas de distintos sectores, como dueños de pipas y grúas.

