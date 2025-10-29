Por bloqueo, transportistas paralizan la México-Querétaro y Naucalpan | VIDEOS

Integrantes de la Alianza de Transportistas Comerciantes y Anexas del Estado de México y CDMX (ACME) bloquean parcialmente la autopista México-Querétaro, la tarde de este miércoles.

De acuerdo con información desde esta zona del Valle de México, otros grupos estacionan sus vehículos en tramos laterales de esta vialidad y Periférico Norte, esta última a la altura del Parque Naucalli, en Naucalpan, afectando la movilidad de cientos de usuarios.

▶️#VIDEO | Miembros de ACME mantienen un bloqueo parcial sobre Periférico a la altura del Parque Naucalli. Integrantes afirman que ya no se dirigirán a Palacio Nacional y debido a no querer perjudicar a la población en general, mantienen un carril abierto.



📹: @alexdavidaqui /… pic.twitter.com/Cop5iB7gzV — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 29, 2025

La presidenta de ACME, Gabriela Torres, declaró que están concentrándose más de cinco mil transportistas.

También mencionó que la manifestación será indefinida y que se encuentran listos ante cualquier acción que decidan tomar las autoridades.

En un momento se informó que esta Alianza avanzaría hacia el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para ser atendidos por alguna autoridad.

▶️#VIDEO | Continua recorrido de miembros de ACME por Periférico con dirección a Palacio Nacional en la Ciudad de México.



📹: @alexdavidaqui / @LaRazon_mx pic.twitter.com/ocl7AnoDca — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 29, 2025

Varias de las unidades portan logotipo de la organización ACME, integrada por transportistas de distintos sectores, como dueños de pipas y grúas.

▶️#VIDEO | Miembros de ACME circulan por Periférico con dirección al Zócalo de la Ciudad de México

📹: @alexdavidaqui / @LaRazon_mx pic.twitter.com/IuO2FziUrp — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 29, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR