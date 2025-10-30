Detienen a ‘El Carnal’, exdirector de la Policía Estatal de Tabasco vinculado al CJNG

Fuerzas federales capturaron a Leonardo Arturo “N”, alias “El Carnal”, identificado como lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los principales colaboradores de Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora actualmente preso en el penal del Altiplano.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó de la captura a través de su cuenta de X, donde precisó que la detención se realizó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con apoyo de autoridades locales.

“Participaron en el operativo elementos de la Fiscalía de Chiapas, Seguridad Pública de Tabasco, Ejército, Marina, FGR, Guardia Nacional y SSPC. Agradecemos al gobernador Eduardo Ramírez y a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal por su colaboración”, escribió el funcionario, al subrayar que el arresto “contribuirá a disminuir la violencia en la entidad”.

El día de ayer fue detenido Leonardo Arturo “N”, identificado como integrante de un grupo delictivo relacionado con extorsiones a comerciantes, secuestro, venta de droga y homicidios en Tabasco.

Dicho sujeto se desempeñó como director general de la Policía Estatal de Tabasco en…

De acuerdo con la información oficial, el detenido, exintegrante de corporaciones de seguridad, fue director general de la Policía Estatal de Tabasco el 5 de febrero de 2021, cargo que habría aprovechado para fortalecer la estructura criminal del grupo liderado por Bermúdez Requena.

En un comunicado, la SSPC explicó que tras labores de inteligencia se identificó la zona de movilidad del presunto delincuente en la colonia Bienestar Social de Tuxtla Gutiérrez.

Durante los recorridos de seguridad, los agentes lo ubicaron y le marcaron el alto; tras su identificación, confirmaron su relación con una célula dedicada a la extorsión de comerciantes, secuestro, distribución y venta de drogas.

El hombre de 55 años fue notificado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público federal, junto con los objetos asegurados durante el operativo.

Las autoridades indicaron que su captura representa un golpe estratégico a las operaciones del CJNG en el sureste del país y a la red criminal de La Barredora, que ha operado en Tabasco, Chiapas y Veracruz.

