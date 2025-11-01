Días cargados

Más que cargada estará la chamba para los diputados la próxima semana, porque nuevamente, tras los desaguisados que varios de ellos protagonizaron, habrá sesiones presenciales en San Lázaro. En éstas se discutirá y aprobará el Presupuesto de Egresos de la Federación los días martes, miércoles y jueves. En la primera se abordará la discusión en lo general y los dos días subsecuentes, en lo particular. Serán relevantes estas dos últimas pues ahí se revisarán y debatirán las reasignaciones del gasto, pues ya se ha informado que al Poder Judicial se le quitarán 15 mil millones de pesos para pasarlos a otros rubros. Nos piden no perder de vista que uno de los temas que levantará polémica será precisamente el de si se establece oficialmente o no en el documento una partida para cubrir las indemnizaciones de los juzgadores que optaron por aceptar su salida tras no sumarse a lo establecido en la reforma al PJ. Y es que ese reclamo se reactivará pronto. Pendientes.

