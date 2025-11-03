Reaccionan a crimen… en España

Nos cuentan que dos figuras de la derecha española reaccionaron al asesinato del alcalde de Uruapan. Se trata de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, y de Cayetana Álvarez de Toledo, diputada por el Partido Popular, ambas críticas de la decisión del Gobierno español de reconocer el dolor y el sufrimiento de los pueblos originarios en la Conquista hace unos días. “Acaban de asesinar a Carlos Manzo, alcalde de la localidad mexicana de Uruapan. Vivía amenazado por los cárteles y abandonado por su Gobierno federal, al que había pedido ayuda para enfrentarse al crimen… Descanse en paz, y quede su ejemplar valentía”, publicó la primera en las redes. La segunda hizo público un mensaje más frontal: “La Presidenta Sheinbaum exige disculpas a España por los muertos de hace 500 años cuando debería ofrecerlas ella por los mexicanos que mueren hoy. Carlos Manzo, joven y valiente alcalde de Uruapan, última víctima de la violencia que desangra México”. Ahí el dato.

