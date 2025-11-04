Claudia Sheinbaum coordina consultas sobre el Plan Michoacán.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el Gabinete Legal y Ampliado para abordar la coordinación de las consultas sobre el Plan Michoacán, que busca lograr la paz y la justicia en el estado.

El encuentro entre los funcionarios se realizó en Palacio Nacional, donde más de 32 personas trabajaron para afinar la estrategia anunciada tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

“En Palacio Nacional encabezamos reunión de Gabinete Legal y Ampliado para coordinar la organización de consultas sobre el Plan Michoacán por la paz y la justicia”, escribió la Presidenta Claudia Sheinbaum en la red social X.

En Palacio Nacional encabezamos reunión de Gabinete Legal y Ampliado para coordinar la organización de consultas sobre el Plan Michoacán por la paz y la justicia. pic.twitter.com/zBURp4inhw — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 5, 2025

Más temprano, la Presidenta de México afirmó que el Plan Michoacán será presentado formalmente la próxima semana.

Sin embargo, adelantó que éste incluirá reforzamiento de la presencia de elementos federales de seguridad en el estado, así como reuniones quincenales entre autoridades federales y estatales.

Detalló que entre las principales acciones que el Gobierno de México realizará se encuentran las siguientes:

Mayor presencia de elementos de seguridad federales, enfocados principalmente en combatir la extorsión.

Creación de una fiscalía especializada en delitos de alto impacto.

Instalación de una oficina de representación de la Presidencia en Uruapan.

En el eje económico, el plan prevé impulsar salarios dignos para jornaleros, mayor inversión en infraestructura y desarrollo del campo.

Además, dijo que se ampliarán acciones de construcción de paz mediante programas deportivos, culturales y comunitarios.

Claudia Sheinbaum subrayó que desde ayer se enviaron refuerzos de la Guardia Nacional tanto al estado como a Uruapan.

JVR