¿Lo logrará Berdegué?

Casi un año ha pasado desde que Estados Unidos cerró la frontera a las importaciones de ganado mexicano tras detectarse en este último la plaga del gusano barrenador. Y casi 12 meses después la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, vino ayer al país y recorrió, según se informó, instalaciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y del Centro de Operaciones de Emergencias. Luego fue recibida por la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio. Hasta el momento las pérdidas para los productores del país, por el cierre de ese mercado, se estiman en alrededor de 700 millones de dólares. Y apenas el viernes pasado, el comisionado del Departamento de Agricultura en Texas, Sidney Carroll Miller, consideró que ya existen las condiciones para reanudar la importación. A ver si ahora sí, tras un año, se le alinean las estrellas al secretario Julio Berdegué y se reabre la frontera. Porque si no… uf.

