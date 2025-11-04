…Y desaparece exedil de Zinapécuaro





El expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, Alejandro Correa, desapareció desde la madrugada de este domingo, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

Según el registro de las autoridades, el exalcalde fue visto por última vez en la comunidad de Tierras Blancas, en el municipio de Hidalgo, en los límites entre Michoacán y el Estado de México. De acuerdo con los hechos reportados ante las autoridades, el morenista había acudido a la Noche de Ánimas en Ciudad Hidalgo, en compañía de otra persona.

En sus últimas publicaciones en redes sociales, Correa compartió que había ido en Día de Muertos a llevarle flores a su madre al cementerio.

El Tip: En 2018, Alejandro Correa asumió la presidencia municipal de Zinapécuaro, abanderado por la coalición Por Michoacán al Frente, conformada por el PAN, PRD y MC.

En conferencia de prensa, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que, en cuanto se reportó la desaparición del exfuncionario, se emitió una ficha de alerta para dar con su ubicación y ya hay personal de Guardia Civil que realiza recorridos por la zona.

“En cuanto se hizo la denuncia, se emitió una ficha de alerta para realizar las actividades, por lo que ya hay personal de Guardia Civil haciendo algunos recorridos por la zona, donde se le vio por última vez”, dijo el fiscal estatal.

Horas antes de desaparecer, Alejandro Correa denunció y condenó en redes sociales la muerte del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

El 27 de marzo de 2022, cuando Correa era alcalde de Zinapécuaro, el municipio vivió una matanza durante una pelea de gallos, donde un grupo armado abrió fuego y asesinó a 20 personas. En ese entonces, Correa emitió un comunicado para reclamar una estrategia de seguridad para Michoacán.