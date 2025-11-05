Avanza en lo general el Presupuesto 2026

En medio de la discusión en la que la oposición criticó al oficialismo por recortar el presupuesto para seguridad, luego del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2026, el cual contempla un gasto neto total de 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos (mdp).

Al final, la votación en el pleno culminó con 358 votos a favor, 133 en contra y cero abstenciones, mientras que este miércoles, a partir de las 09:00 horas, se debatirá el dictamen en lo particular, donde se discutirán más de dos mil reservas.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dijo que hasta que “sean discutidas, para su aprobación en lo particular, este miércoles” las reservas, se conocerá el alcance de los recortes al Instituto Nacional Electoral (INE), Poder Judicial (PJ) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero mencionó que serán reasignados 17 mil 789 millones de pesos principalmente a educación, ciencia y tecnología, agricultura, cultura y medio ambiente, específicamente, para las Áreas Naturales Protegidas.

“Esto, si se vota mañana, a cultura, cerca de dos mil millones, también a agricultura, a Áreas Naturales Protegidas una parte, a educación. Yo creo que educación es el sector que más gana en esta reasignación”, dijo en conferencia.

Recordó que el rubro de seguridad queda cubierto, porque “recuerden que lo que habíamos dicho de la Guardia Nacional es que se traslada a Defensa Nacional y se lleva parte del presupuesto, no todo, porque todavía Defensa tiene un porcentaje que no está completo para Guardia Nacional”.

Y a pesar de que durante el debate el también coordinador de Morena conminó a los legisladores a enfocarse en el tema presupuestal discutido, la discusión fue aprovechada para dar posturas respecto al “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

“Este dictamen tiene 10 mil millones de pesos menos en seguridad pública para todo el país. Tiene también un recorte de 0.7 por ciento en términos reales del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, donde tiene precisamente recursos todos los municipios. Este recorte sólo confirma que hay un Estado permisivo con la inseguridad y con el crimen organizado”, dijo el panista Héctor Saúl Téllez.

Al subir a tribuna vestido con una playera negra con la leyenda “Justicia para Manzo” y la imagen de quien fue diputado de Morena, el priista Carlos Mancilla dijo: “Carlos Manzo no murió por casualidad, lo mataron por señalar a este narcogobierno y por no arrodillarse ante quienes hoy mandan”.

De inmediato, Arturo Ávila, vocero de la bancada guinda y otros morenistas, se colocaron frente a los priistas con un cartel con la leyenda “Carroñeros MC-PRIAN” y las imágenes de los tres presidentes de la oposición: Alejandro Moreno (PRI), Jorge Álvarez Máynez (MC) y Jorge Romero (PAN) y otra pancarta que mostraba un buitre también con la leyenda “Carroñeros MC-PRIAN”.

La bancada de Morena expresó su respaldo al dictamen, al considerar que se trata de “un presupuesto justo, responsable y orientado al bienestar del pueblo de México”.