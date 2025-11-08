Coscorrón al Padre Pistolas, pero…

Reaccionó la Iglesia, nos comentan, a la amenaza que profirió Alfredo Gallegos Lara, conocido como Padre Pistolas, contra la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García. “La CEM expresa su profunda preocupación y reprobación ante cualquier palabra o mensaje de un sacerdote o agente de pastoral que falte al respeto, la dignidad y el valor de las personas, especialmente cuando se trata de mujeres… reafirmamos que no existe justificación alguna para el uso de expresiones violentas, despectivas o discriminatorias”. El tal Padre Pistolas había amenazado literalmente con partirle la mad… a la mandataria estatal por apoyar un proyecto hidráulico. Aunque nos comentan que todo parece indicar que el regaño al cura le entró por una oreja y le salió por la otra, pues aunque le pidieron reflejar en sus palabras y gestos el rostro compasivo de Cristo, él prefirió justificar su amago y reiterar expresiones misóginas. No hay forma con ese sacerdote.

