Jerí escala el choque

Y el que sigue escalando el choque con México es el gobierno de Perú, actualmente encabezado por José Enrique Jerí, que ahora, según se informó, buscará que se modifique la Convención de Caracas de 1954 para ajustar los términos en los que se concede el asilo. Y es que a su parecer “en los últimos años se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando delitos comunes como casos de persecución política”. El caso es que el salvoconducto solicitado por México para la salida de Betssy Chávez, quien fuera primera ministra en el gobierno del expresidente Pedro Castillo, actualmente preso y con quien tiene cercanía la 4T, ha quedado en suspenso. Apenas esta semana el Congreso de ese país declaró a la Presidenta Sheinbaum persona non grata. En Perú, del año 2000 a la fecha ha habido ya 11 presidentes. La penúltima fue Dina Boluarte, quien fue destituida, y quien por cierto también se peleó con México. Uf.

