Nueva etapa México-Francia

Relevante, nos hacen ver, la imagen de ayer en la que se saludan la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el de Francia, Emmanuel Macron. No se había dado un encuentro entre los jefes de Estado de las dos naciones en la era de la 4T. La última vez que un presidente francés —Francois Hollande— estuvo en México fue en el sexenio de Enrique Peña, y sirvió para darle la vuelta a la página del desencuentro que se dio por el caso Cassez. Para bien, nos hacen ver, la visita de ayer da cuenta de que Sheinbaum tiene una visión más amplia de lo que debe ser la política exterior —su antecesor decía que “la mejor política exterior es la interior”— y sobre las puertas y ventanas que se abren con su adecuada ejecución. Por lo pronto, los acuerdos firmados ayer versan sobre cooperación y proximidad en materia cultural, científica, educativa y ambiental. Y tras el encuentro se recordó que en 2026 México renovará el tratado comercial con Europa.

